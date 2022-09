Kako zaščititi otroka pred 'kulturo hujšanja' (in zakaj to morate storiti)

Če ste kdaj slišali svojega otroka reči: »Počutim se tako debelega«, veste, kako se vam trga srce, ko vidite, da ni zadovoljen s svojim telesom. Toda tudi če vaš otrok nikoli ni izrazil zaskrbljenosti glede velikosti in oblike svojega telesa, imate morda vi pomisleke glede tega: »Ali je v redu, da mu pustim toliko jesti? Se je preveč zredil? Kako naj ga naučim jesti zdravo, ne da bi razmišljal o vsakem grižljaju?« To je nekaj vprašanj, ki jih nutricionistka Amelia Sherry pogosto prejme od staršev.

Sodobna prehranjevalna kultura ustvarja pritisk, da bi naše telo moralo ustrezati idealom vitkosti. Toda ta pritisk uničuje našo telesno samopodobo in odnos do hrane. Naši otroci niso imuni za sporočila, ki jih prejmejo iz okolice. Deklice, stare komaj pet let, so pripovedovale o omejevanju hrane zaradi skrbi za svojo težo. Prav tako vedno več fantov postane žrtev prehranjevalne kulture, ki poveličuje izklesana telesa, saj jih skrbi, da niso dovolj mišičasti.

Kljub temu je mogoče vašemu otroku pomagati, da se počuti dobro glede svojega telesa in prehranjevanja. Najprej moramo prepoznati težave in negativne vplive. Potem lahko naredimo korake, da bodo naši otroci odpornejši proti temu. Branje nadaljujte TUKAJ – na mična.si.