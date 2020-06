Kako z dlakami? V prvi vrsti nasvet za ženske

Potreben je čas

Odstranjevanje s sukancem je izjemno natančno. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Sladkorna pasta je prijaznejša od voska, pravijo izkušene.

Mnoge pravijo, da je dlačice treba odstranjevati redno, vse leto, a roko na srce so redke enako dosledne v zimskem in poletnem času. Če ste med tistimi, ki se vsako kopalno sezono znova sprašujejo, katera metoda je najučinkovitejša, si preberite naslednje vrstice. Morda se odgovor za vas skriva prav tam.Britje je preprosto, priročno, mnoge si v naglici kdaj sposodijo celo partnerjevo peno ali gel, mogoče (upamo, da ne) celo britvico. Metoda ima številne prednosti, je zelo preprosta in verjetno prva, s katero se sreča najstnica, ko jo zmotijo prve dlačice pod pazduho ali na nogah, a sčasoma jo mnoge opustijo. Ureznine so namreč kar pogoste, tako tudi vraščene dlačice, koža se po britju rada vname, mozoljčki niso redki, povrhu pa dlake, glede na to, da jih z britvico samo porežemo, hitro zrastejo in je postopek treba redno ponavljati. Pobriti predel je treba nenehno izdatno negovati, najbolje s hladilnimi mazili ali nežnim oljem, zato je britje običajno le izhod v sili.Kreme odstranjujejo dlačice s kemično reakcijo, tako da te odpadejo in jih po postopku samo pobrišemo. Kreme so običajno neprijetnega vonja, dame z občutljivo kožo jih ne marajo, saj lahko povzročajo razdraženost in rdečico, sploh če izdelka ne odstranijo v manj kot petih minutah. Odstranjevanje je sicer temeljito, a dlačice bodo znova zrasle po nekaj dneh. Brez muje se še čevelj ne obuje, zato si je tudi za dolgotrajen učinek odstranjevanja dlačic treba vzeti čas. In stisniti zobe. Topel vosek, ki ga nanesemo na kožo in potem v nasprotni smeri rasti dlak sunkovito odstranimo s trakovi, je po mnenju mnogih rešitev za dolgopoletje, saj se z dlačico poslovi tudi korenina, in to za več tednov! A postopek je boleč. Pri odstranjevanju z voskom velja skrajna previdnost, na občutljivih predelih, kot so intimni ali pazduhe in obraz, je možnost razdraženosti in tudi poškodbe ob nestrokovnem ravnanju dokaj velika, zato je smiselno, da postopek opravi izkušena oseba. Velika je možnost poznejšega vraščanja dlačic in tudi bakterijska vnetja niso tako redka, sploh na mednožju. Depilacija s sladkorno pasto je prijaznejša različica: je sicer starodavna metoda, na katero naj bi prisegala tudi, a so jo znova obudili v zadnjih letih kot alternativo odstranjevanju z voskom. Postopek je enak, a malce manj boleč in redkeje povzroča razdraženost.Nitkanje ali odstranjevanje dlačic s sukancem prav tako ni nič novega, a sodobna družba to metodo šele zdaj znova posvaja, v Slovenijo je prišla pred nekaj leti. Gre za zelo spretno tehniko, ki je primernejša predvsem za manjše površine, kot so obrvi, predel nad zgornjo ustnico, pod pazduho, a mnoge ji zaupajo kar vse telo. Ne, pinceta ni enako učinkovita, kajti mojstri odstranjevanja s sukancem lahko nežno in pravilno izpulijo tudi celo vrstico dlačic naenkrat, učinek pa lahko ob natančni izvedbi traja kar šest tednov. Razdraženost kože se pojavi redko.Če bi se želeli dlačic znebiti za vedno in vam to dopušča tudi denarnica, je odgovor za vas laser. No, pogosto se kakšna dlačica povrne, do trajnega učinka je potrebnih več ponovitev, seveda pa je nujno, da postopek izvaja certificirani strokovnjak z ustrezno medicinsko napravo.