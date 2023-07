Kako vse koristi plavanje? Tu je odgovor

Plavanje v morju ali v sladki vodi je poleti zagotovo najbolj aktualen šport, ki ni le vir osvežitve in zabave, temveč pozitivno vpliva tudi na zdravje.

Dobro je namreč za srce in ožilje, krepi pljuča, koristi mišicam, pomaga pri okrevanju po poškodbah in je koristno za sklepe, saj blaži težave kot sta revma in artritis.

Zlasti je priporočljivo za osebe, ki imajo težave s hrbtenico in za vse, ki veliko sedijo za računalnikom.

Pri otrocih in mladini pomaga pri pravilnem razvoju hrbtenice in sklepov ter pozitivno vpliva na držo.

Morska voda je zaradi vsebnosti številnih mikroelementov koristna tudi za kožo in lahko ublaži nekatere težave z njo, kot so akne, ekcemi, luskavica in dermatitis.