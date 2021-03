Kako veganska prehrana vpliva na kosti

Veganska prehrana bi lahko imela negativne posledice na zdravje kosti, saj ne vsebuje snovi, ki se sicer nahajajo v živilih živalskega porekla, opozarjajo nemški strokovnjaki. Ti so, da bi določili vpliv izključno rastlinske prehrane na okostje, z ultrazvokom pregledovali kosti 72 oseb. 36 od njih je bilo veganov ter prav toliko vsejedcev.

Manj kostem prijaznih snovi

Izsledki so pokazali, da so imeli vegani v povprečju nižje parametre kvantitativnega ultrazvoka (QUS), ki je metoda za merjenje čvrstosti kosti, kar je lahko znak slabšega zdravja okostja.



Ob tem so strokovnjaki v vzorcih krvi in urina preverjali količino 12 biomarkerjev, pomembnih za zdravje kosti. Ugotovili so, da so bile vrednosti teh pri veganih nižje, zlasti vrednosti vitamina B6, lizina in leucina. Gre za hranljive snovi, ki so prisotne v živilih živalskega porekla in so pomembne za zdravje ter gostoto kosti.



»Naša študija dokazuje, da izključno rastlinska prehrana vpliva na zdravje kosti,« je povedal Andreas Hensel, predsednik nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja, ki je avtor v časopisu Nutrients objavljenega znanstvenega dela.

Tudi dobra plat

Seveda inštitut priznava pozitivne učinke veganske prehrane na zdravje. Predvsem izpostavlja manjše tveganje za bolezni srca in ožilja, je pa, po mnenju prehranskih strokovnjakov, treba opozarjati tudi na negativne učinke zlasti za določene skupine ljudi. Straši otrok, ki se prehranjujejo izključno vegansko, morajo biti pozorni na količino vitaminov in mineralov v organizmu malčkov, enako velja za dojilje, ki se prehranjujejo zgolj z živili rastlinskega izvora.

