Kako vam kolagen pomaga v boju proti staranju

Prožnost in elastičnost telesa

Tvorniki mišic, kosti, kože, las, vezivnega in drugih tkiv v vašem telesu so aminokisline. Tudi kolagen. Beseda kolagen izvira iz grške besede kolla, kar pomeni lepilo. Kožnim celicam je v pomoč, da se med seboj podpirajo in tako dajejo koži moč in elastičnost. Predstavlja glavno strukturno beljakovino, katere tvorba v telesu začne po približno tridesetem letu upadati. Koža je manj prožna, povesijo se obrazne mišice, lasje spremenijo strukturo, postanejo tanjši in lomljivi, pojavijo se težave s sklepi, mišična masa upada. Vse to so znaki, da telo ne zmore tvoriti toliko kolagena, kot ga dnevno potrebuje.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ecoathera, d.o.o.