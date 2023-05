Kako v praksi deluje napotnica »zelo hitro«

Ko zbolite ali se poškodujete, je negotovo čakanje na pregled in diagnozo zagotovo neprijetno in verjetno bi si vsak, ki se je že kdaj znašel v takem položaju, želel obravnavo nadaljevati čim prej. Navsezadnje je naše zdravje naše največje bogastvo in vsak dan, ki ga prihranimo za ustrezno diagnozo, je dragocen.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.