Kako uspešno premagati sezonske alergije

Pri alergiji nanj gre za reakcijo našega imunskega sistema na snovi iz naše okolice. Preobčutljivost se kaže z različnimi simptomi, ki večinoma vplivajo na sluznico zgornjih ali spodnjih dihalnih poti ali povzročajo težave s kožo. Znaki alergije na cvetni prah so posledično kihanje, solzenje oči, otekle veke in v nekaterih primerih tudi srbeča koža.Najpogosteje se spomladanska alergija na cvetni prah ali seneni nahod kaže kot nahod, ki ga spremljajo dražeč in zaprt nos, občutljive oči, ki se pogosto solzijo in zatekajo, pogoste pa so tudi težave z grlom – kašelj, blaga bolečina in razdraženost. Simptomi so podobni prehladu, ampak čas trajanja težav bo pokazal, za kaj gre. Nikar pa ne pozabite na obisk zdravnika, ki bo poskrbel za lajšanje simptomov in nadaljnjo terapijo.