Kako se zrediti

Medtem ko pol zahodnega sveta hujša, je nemalo tudi takih, ki bi se morali zrediti. Zakaj? Prenizka telesna teža lahko zaradi različnih zdravstvenih težav postane problematična in včasih celo – usodna.

Poskusite s telovadbo, da povečate mišično maso. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Strokovnjaki poudarjajo, da podhranjenost uradno nastopi pri indeksu telesne mase 18,5 ali manj. Če ITM pade pod 16, lahko sledi nepovratni proces – v možganih se začne proces razgradnje maščob in ti atrofirajo. Kaj to pomeni? Irena Kumelj, dr. med., specialistka pediatrije iz Medicinskega centra Barsos, pravi: »Glukostatični mehanizmi so tako učinkoviti, da človek, ki ne dobiva dovolj hranil ali ima druge spremenjene metabolne hormonske procese v sklopu kroničnih bolezni, ne umre zaradi hipoglikemije, ampak zaradi sekundarnih motenj. Namreč, pri dolgotrajnem stradanju pride do zmanjšanja bazalne presnove za okoli 20 odstotkov.

Poteka razgradnja telesnih beljakovin. V takih razmerah se samo v skeletnih mišicah vsak dan razgradi 75 g beljakovin. Tak razpad je nujen za preprečevanje hipoglikemije, saj iz prostih maščobnih kislin, ki predstavljajo najobilnejši vir energije, ne moremo dobiti glukoze. Obstajajo adaptacijski mehanizmi, močno se zmanjša nastajanje glukoze, s 180 g na vsega 80 g. Jetra izplavijo le še 40 g glukoze na dan, kot glukonogenetični organ se jim pridružijo ledvice.

Uživajte energijsko bogata živila. FOTO: Wmaster890/Getty Images

Zmanjšano nastajanje glukoze je mogoče zaradi njene zmanjšane porabe v živčevju, to pa omogoča preklop celic živčevja na drug energijski vir, v tem obdobju živčevje krije okoli polovico svojih energijskih potreb z oksidacijo ketonskih kislin. Zaradi teh adaptacijskih mehanizmov se podaljša čas preživetja. V končni fazi nastopi smrt zaradi sekundarnih motenj.«

Makro- in mikrohranila

Kot pravi sogovornica, je splošen nasvet ljudem, ki bi se radi zredili, dokaj preprost: potrebna je uravnotežena zdrava prehrana z ustreznimi makro- in mikrohranili, pogosto se na recept v primeru indikacij lahko predpišejo visokokalorični napitki.

»Za ljudi, ki želijo pridobiti telesno težo, je priporočljivo, da jedo pogosteje, na vsake tri, štiri ure. Začeti je treba počasi in povečati vnos kilokalorij za 200 na dan ter opazovati, kako se odzove telo. Med glavne obroke lahko poskusite dodati majhne, hranilne prigrizke in malice, kot so sir, oreščki, posušeno sadje, avokado, kikirikijevo maslo. Kalorije lahko tudi popijete, vendar ne v obliki sladkanih pijač, ki lahko povzročijo zdravstvene težave. Smutiji z mandljevim mlekom, gozdnimi sadeži, bananami in semeni so zdrava in hranilna alternativa. Če večji vnos kalorij ni dovolj, lahko poskusite telovaditi, da povečate mišično maso,« pojasnjuje specialistka pediatrije.

Kdor želi pridobiti telesno težo, naj je pogosteje, na vsake tri ali štiri ure.

In še en nasvet za vse, ki se morajo zrediti: energijsko bogata živila so losos, sir, banane, suho sadje, avokado, oreščki in cela semena. Priporočljivo je uživati kakovostne rastlinske maščobe in meso ter segati po polnomastnih izdelkih.