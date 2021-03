Kako se znebiti celulita – 8 trikov dermatologov

Ali se lahko znebite celulita?

1. Začnite s suhim ščetkanjem za zmanjšanje celulita

2. Uporabite dokazano učinkovit anticelulitni izdelek

3. Za zmanjšanje celulita uporabite piling s kavo

Masiranje pilinga vzdolž kože lahko pomaga spodbuditi limfno drenažo. Kava vsebuje kofein, ki začasno napne in strdi kožo.

4. Če imate prekomerno telesno težo, jo uravnajte

100-% ekološki čaj za hujšanje SlimAll , ki bo z naravnim procesom izboljšal topljenje maščob v telesu in pospešil metabolizem . Čaj lahko naročite s klikom na to povezavo .

, ki bo z naravnim procesom v telesu in . Čaj lahko naročite s klikom na . Hoodia+ obliži za hujšanje, ki so razviti posebej za tiste, ki kombinirajo dieto in vadbo z namenom obvladovanja svoje teže. Obliži dovajajo v telo sestavine, ki po eni strani pospešijo rezultate vaše diete, po drugi strani pa zmanjšujejo lakoto. Naročite jih lahko na tem naslovu.

5. Jejte zdravo, da zmanjšate celulit

6. Pijte veliko vode

7. Redno vadite

8. Celulit zakrijte s primernimi oblačili

Čeprav si morda v tem trenutku želite preprostega trika, ki vam bo pomagal, da se nemudoma znebite celulita, vas moramo razočarati.Tako je zato, ker se, ko maščobne celice pod vašo kožo (ki jih ima vsaka ženska ne glede na prehrano in telesno dejavnost) potiskajo svoje vezivno tkivo, kar povzroči, da se vaša koža zguba.Ker vam želimo dati najboljši nasvet na večno vprašanje –smo se o tem pogovorili z dvema»Ja in ne,« odgovarja dermatologinja, izredna klinična profesorica na Yalu. »Da bi se popolnoma znebili celulita, bi bilo potrebnih kar nekaj podkožnih kirurških procesov, pa še ti ne zagotavljajo, da bi ga odstranili v celoti. Kljub temu pa obstaja- in dokler greste v ta proces z realnimi pričakovanji, je to zagotovo najboljši način.«»Naredite mi uslugo in ne pozabite, da jezelo pogost in naraven pojav – ima ga kar« pravi, kozmetična dermatologinja iz New Yorka, »in s tem ni popolnoma nič narobe – lahko ga imate, ni treba, da vas moti, in prav nič ni narobe, če se ga hočete znebiti.«Če se prepoznate v zadnji skupini ljudi in ga želite odstraniti ali vsaj prikriti njegov videz, preberite nasvete dr. Gohare in dr. Engelmana za zmanjšanje celulita brez dragih operacij, le, ki so danes dosegljivi vsakemu od nas.Poznate tiste lesene ščetke za telo, za katere nikoli niste bili povsem prepričani, ali res lahko pomagajo? Ja, res so ene od ključnih stvari, če želite zmanjšati videz celulita.»Vsakodnevno ščetkanje in masaža telesa lahko vplivata na limfno drenažo, kar pomaga odstraniti toksine, ki se kopičijo v maščobni plasti - to povzroči vnetje in na koncu izrazitejši celulit,« pravi dr. Engelman.Suho ščetkanje zahteva suho kožo, zato je najbolje, da se ga lotite, preden skočite pod prho - in ne pozabite na vlažilno kremo, ko se nehate prhati.Poleg rednega suhega ščetkanja dr. Gohara predlaga, da v svojo rutino za zmanjšanje celulita vključite, pri katerem so znanstveno dokazali učinkovite rezultate.Večina žensk naredi napako in se odloči za nepreverjene izdelke, ker so priročni in jih prodajajo v lokalnem supermarketu, ne preverijo pa njihovih učinkov.Tole vas zna presenetiti – profesionalni, ki znanstveno dokazano zmanjšujejo celulit, pa večinoma sploh ne stanejo več kot izdelki, katerih najboljša stvar je znana kozmetična znamka. Uporaba kakovostnega anticelulitnega izdelka pa je, če ste se odločili, da se ga boste znebili.Eden odv Evropi, ki je dosegljiv tudi v Sloveniji, je španski, ki po potrjeni znanstveni raziskavi, pri 85 % uporabnic pa poveča čvrstost kože.Profesionalni izdelki proti celulitu, kot je, ne delujejo čez noč, zato ga začnite uporabljati pravočasno in ga uporabljajte redno. Po znanstveni raziskavi je potrebnih vsaj, v tem času pa izdelek klinično dokazano povprečnoNaročite ga pri uradnem dobavitelju na spletni straniali na telefonski številki 07 600 3005. Za dva lončka tega učinkovitega gela bosteizdelkov na dom.Če si ne morete privoščiti rednih masaž, si privoščite piling za telo s kofeinom in bodite posebej pozorni na celulit. Pri lokalni uporabi lahko piling iz mlete kave na dva načina zmanjša pojav celulita:»Kofein lahko tudi dehidrira maščobne celice, da se izpraznijo, posledično pa je vašvideti nekoliko manj očiten,« pravi dr. Gohara. Najboljše od vsega pa je to, da si ga lahko, potrebujte le nekaj sestavin (pobrskajte po spletu za recept).Izdelki proti celulitu lahko pomagajo zmanjšati videz celulita, vsekakor pa ne smete pričakovati čudežev, posebno če je vaša telesna teža prevelika. Tudi vi boste morali narediti nekaj za to.Dr. Engelman priporoča, da si pomagate z izdelki, ki pomagajoin bodo, vam pa dali prepotrebno motivacijo.Najbolj preprosto je, da si izračunate svoj. Če spadate v skupino s povečano telesno težo, boste morali najprej. Če pa vaša teža ni problematična, lahko to točko preprosto preskočite.Veliko diet je neuspešnih, ker se jih ljudje lotijo s. Ker rezultatov ne vidijo dovolj hitro, prehitro obupajo, saj jim zmanjka motivacije.zato svetuje, da si omislite podporo dieti, ki bo vaše rezultate izboljšala na naraven način, vas pa motivirala, da ne obupate prehitro.Mag. Čander je predlagala dva izdelka, ki ju lahko kupite v specializiranih prodajalnah z naravnimi izdelki za hujšanje:»Ne pozabite - ni samo vaša prehrana odgovorna za to, ali imateali ne, vendar zdrava prehrana vsekakor ne bo škodila,« pravi dr. Engelman.Izdelki za pomoč pri hujšanju so lahko zelo učinkoviti, vendar če boste še naprej pretiravali z nezdravo prehrano, se bodo proti temu zelo težko bojevali in tudi rezultati bodo veliko slabši ali pa jih sploh ne bo.Predlaga, da pazite na vnos natrija ter uživate veliko vlaknin in polnozrnate hrane (otrobi in ovseni kosmiči), saj pomagajo odstraniti odpadke in toksine iz črevesja. Ne pozabite si na krožnik naložiti tudi sadja in zelenjave.Vemo, pitje vode zveni tako osnovna rešitev. Toda če želite zmanjšati pojav celulita, potrebujete veliko vode. »Verjemite mi, da želite ostati primerno hidrirani, saj se lahko celulit v dehidriranem stanju poslabša,« pravi dr. Engelman. »Dehidracija lahko povzroči, da se koža tanjša in slabi, ko pa je koža tanka, je celulit veliko bolj izrazit.«Če niste vajeni redno piti veliko vode, si omislite kakšno od brezplačnih, ki vas bo prek telefona spomnila na to. To je odlična rešitev za hidracijo v službi, ko naše misli odtavajo drugam in ne razmišljamo aktivno o svojem zdravju.Če se želite znebiti celulita, je zagotovo pametno, če v svoj življenjski slog vključite tudi vadbo. Ne glede na to, ali boste nekajkrat na teden obiskovali telovadnico, se udeležili tečaja joge ali odšli kolesarit.Omislite si izdelek, ki vam bopomagal delati kar doma. Ti izdelki so razmeroma poceni, saj, masažo in vaje za hrbtenico v naši največji spletni trgovini stane dobrih 20 evrov.Naročite ga lahko naCelulita se najbolj bojimo, ko smo v kopalkah. Takrat ga je res nemogoče skriti in morate za njegovo prikrivanje aktivno delati – po navodilih v zgornjih točkah.Pa vendar – večino leta ne preživimo v kopalkah. To nam omogoča, da vsaj, sebi pa dvignemo samozavest. S tem seveda ne bomo odstranili celulita, a pomembno je, da se sami počutimo bolje.Celulit in odvečne kilograme boste najbolj učinkovito prikrili sali, odvisno od vašega modnega sloga. Oglejte si dve najbolj popularni (in cenovno ugodni) rešitvi:Upamo, da nam je z zgornjimi 8 nasveti in triki uspelo vsaj delno odgovoriti na vprašanje, kako se znebiti celulita.Zaradi različnih načinov spoprijemanja s to težavo se vam zdaj verjetno po glavi podi 1001 misel -– ali kar začeti aktivno zmanjševati celulit z izdelkomali morda najprej shujšati ali pa zgolj prikriti celulit s kompresijskimi oblačili? Ali bi težo raje zmanjšali s pitjem čaja za hujšanje ali pa z obliži, ki so preprosti za uporabo?Naročnik vsebine je DTM Natura