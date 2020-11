Kako se umiriti

Meditacija

Sproščanje

Navodila pred meditacijo

1. Pomembno je, da zbistrite glavo, in kolikor se le da, preženete negativne in stresne misli ter jih postavite nekam v kot. Osredotočite se na dihanje; vdihnite skozi nos, kolikor globoko in počasi zmorete. Ko vdihnete, potisnite trebuh ven; izdihnite počasi skozi usta, medtem ko štejete do šest.

2. Stresite z rameni. Breme, ki se v nas nabere čez dan, je najbolj vidno v ramenih, ki jih najverjetneje nezavedajoč se, vlečete k ušesom. Stresite jih, zakrožite z njimi in jih potisnite navzdol v pravilni položaj.

3. Izberite si stavek, mantro ali zatrjevalni stavek, ki vam je blizu. Lahko je citat iz biblije, lahko besede dalajlame, lahko le stavek, ki ste ga kje prebrali. »Prepir mora biti razrešen, preden zaide sonce«, »Naj bom božji instrument miru« ali »Sem ustvarjalna, sposobna in uspešna« so dobre izbire. Ta stavek večkrat ponovite tiho sami pri sebi in se trudite enakomerno dihati.

Proti tesnobi

Nekateri strokovnjaki pravijo, da med najbolj uporabne namige, kako se pomiriti, spadajo ti nasveti.

Dihajte. Kadar smo vznemirjeni, dihamo plitko in sunkovito, zato je zelo dobro, da se takrat lotimo počasnega, globokega, trebušnega dihanja. Plitko in hitro dihanje namreč našim možganom pošlje namig, da je čas za beg-ali-boj odziv, ki tesnobne občutke samo še podaljšuje in nadaljuje.

Izzovite svoje misli. Če vas navdajajo tesnobne misli glede prihodnosti ali morebitnih izidov, se vprašajte, kako verjeten je grozni izid, ali se vam je to že kdaj zgodilo, ali je misel racionalna in predvsem – kaj je najhuje, kar se lahko zgodi, in kako se lahko s tem spoprimete. Pomaga, če imamo načrt in miselni vzorec o morebitnih izidih.

Telovadite. Če vas navdaja jeza ali tesnoba, vam boksanje v blazino odsvetujemo, priporočamo pa tek, telovadbo ali ples (na vašo najljubšo glasbo), saj to spodbuja nastajanje serotonina, ki pomirja.

Takoj ko se začne januar, se že sprašujemo, kako se bomo znašli v novem letu, bomo zaslužili dovolj, bomo lahko odplačali avto ali dobili tisto povišico. Vsa ta vprašanja se zgrnejo na nas in v stresnem januarskem obdobju gotovo ne pripomorejo k umiritvi duše in telesa. A pri tem vam lahko pomagamo mi – s sprostitvenimi tehnikami, ki vam ne vzamejo več kot treh minut.Včasih nas čustva tako prevzamejo, da stanja ne moremo videti realno in dajemo prevelik poudarek stvarem, ki v tistem trenutku niso pomembne.»Nimam časa niti, da bi dihala, kaj šele, da bi se usedla za petnajst minut!« včasih odgovarjamo, ko nam kdo reče, naj se umirimo in si vzamemo nekaj trenutkov zase. Umiritev in meditacije, s katerima lahko ponovno organizirate svoje misli in se osredotočite na pomembne stvari, ne zahtevata veliko časa. Le par minut pravega dihanja je dovolj, da se misli zbistrijo. Nekaj napotkov za aktivnosti pred meditacijo lahko najdete v okvirčku.Sedite vzravnano, noge lahko spodvijete po turško. Pomembno je, da je vaša hrbtenica v ravni liniji in da vam je udobno. Če imate možnost, se lahko uležete in si predvajate sprostitveno glasbo. Izogibajte se glasno tiktakajočim uram, in če so naravnost pred vami ali jih lahko na pogled hitro najdete in pokukate nanje, jih odstranite. Vdihnite zelo počasi in globoko, preden začnete.Ko vdihnete, štejte do štiri, in ko izdihnete, do šest ali celo osem, če zmorete. Seveda le v mislih, ne na glas. Izdih mora biti daljši kot vdih, saj z izdihom sproščate tudi negativne stvari, ki so se nabrale v vas. Sami pri sebi opazujte hladen zrak, ki vstopa skozi nosnice, in topel, ki izstopa skozi usta.Ta meditacija vam prav tako pomaga, da se rešite vseh negativnih stvari. Ko vdihnete, mislite na besedo noter, in ko izdihnete, na besedo ven. Z zaprtimi očmi si lahko predstavljate, kako vdihujete pozitivno energijo in mir in kako izdihujete stres in napetost. Mislite lahko tudi na druge besede: sem, miren, zadovoljen. Kar koli vam pomaga.Pri tej meditaciji je najbolje, da imate oči zaprte. Medtem ko mirno in počasi dihate, si predstavljajte prostor, kjer se počutite najbolj mirne, sproščene in zadovoljne. Lahko je neki trenutek v času, prostor iz vašega otroštva ali plaža, ki ste jo obiskali preteklo poletje. Oglejte se naokrog in začutite ta prostor; kako diši, zvoke, ki ga obdajajo, opazujte, vse, kar se tam dogaja, in predvsem poskusite podoživeti občutek, ki ste ga tam imeli.Če vam pomaga, si po sprostitvi napišite nekaj dejstev o stvareh, ki so se zgodile. Pomagalo vam bo realno oceniti situacijo. Lahko zapišete tudi čustva, ki jih je v vas vzbudila ta situacija. Ko jih zapišete, papir strgajte in ga vrzite v smeti. Tako simbolno mečete stran čustva, ki so vas vznemirila.Pojdite na sprehod. Nič ne pomaga bolj kot gibanje na svežem zraku, in če morate stresti svojo jezo, boksnite v blazino. Pomagalo vam bo, da frustracij ne boste sprostili nad drugimi ljudmi.Prav tako lahko vedno s seboj nosite fotografijo nečesa, kar vas pomiri. Raje izberite naravo kot ljudi.Vedno preden reagirate, preštejte do deset in večkrat vdihnite. Če boste svojo jezo stresli na nekoga, vam bo že čez eno uro zelo žal. Zato se temu raje izogibajte.Strokovnjaki pravijo, da vse prehitro prenehamo meditirati, če se naše misli ne očistijo popolnoma, ko se spustimo v sproščanje. Misli so namreč del meditacije. Kar koli se v vaši glavi med meditacijo porodi, lahko premislite in sprejmete, a morate hkrati to spustiti iz sebe in ne prebavljati v nedogled ter se predvsem spet vrniti k dihanju! In ne pozabite: vaja dela mojstra!