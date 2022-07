Las Srce Slovenije, Občina Kamnik in Terme Snovik v soboto, 9. julija, ob 10. uri pripravljajo srečanje ob zgodbah na temo zdravilnosti vode, ki bo del dogajanja ob Kneippovem dnevu – slednjega v Termah Snovik organizirajo že več let zapored. O zdravilnih lastnostih vode bo na edinstven način spregovorila osrednja gostja Špela Kaplja, avtorica knjige Kako se ljubi reka in pripovedovalka zgodb. V razpravi bodo sodelovali Barbara Strajnar iz Občine Kamnik, Mija Bokal kot predstavnica projekta Mreže vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah in Katarina Hribar iz Term Snovik.

V Termah Snovik so razvili edini celostni Kneipp center v Sloveniji, kjer se lahko spoznate s celovito filozofijo Sebastiana Kneippa, nemškega duhovnika ter vodnega in fitoterapevta. Ta pravi, da so za ohranjanje zdravja telesa in duha potrebni voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. Tudi tokratni Kneippov dan bo namenjen krepitvi imunskega sistema, razvajanju, sprostitvi v naravi in spoznavanju načinov za zagotavljanje zdravega življenja brez obremenitev in stresa.