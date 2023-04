Kako se boste uprli spomladanski nadlogi?

Lertal, dvoslojne tablete s prirejenim sproščanjem, so inovativno prehransko dopolnilo, ki se uporablja kot naravni zaveznik in dopolnilo pri terapiji alergijskega rinitisa in konjuktivitisa oz. senenega nahoda. Klinično preizkušano pri otrocih in odraslih.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Bonifar d.o.o.