Kako preprečiti in pozdraviti vnetje mehurja (nasveti ginekologinje)

Vnetja sečil so najpogostejša vnetja pri ljudeh. Ženske so jim osemkrat bolj podvržene, saj je sečnica pri njih krajša kot pri moških in imajo bakterije krajšo pot do mehurja. Tako je verjetnost, da se bo pri ženski razvilo vnetje sečil vsaj enkrat v življenju, kar 50-odstotna ...Preberite nasvete ginekologinje na Onaplus.si