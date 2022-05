Kako prepoznati neumne ljudi: Sigmund Freud ima fantastičen nasvet

Sloviti psihiater in oče psihoanalize Sigmund Freud nam je zapustil številne brezčasne modrosti. Med njimi je tudi lekcija, ki bi si jo morali vsi zapomniti, in sicer kako prepoznati neumne ljudi.

»Prvi znak človeške neumnosti je popolna odsotnost sramu«

Legendarni psihiater je zelo hitro odkril človeško neumnost in zapustil zlata vreden nasvet, ki nam pomaga, da jo hitro odkrijemo tudi mi. »Prvi znak človeške neumnosti je popolna odsotnost sramu,« je dejal Freud. Ko se torej znajdete v situaciji, ko vas je sram vedenja ali izjave nekoga drugega ali pa vas presenetijo kakšna nora dejanja, takoj veste, s kom imate opravka.

Če vas ne cenijo, se ne dokazujte – bodite to, kar ste

Kot pišejo na portalu stil.kurir.rs, ni problem v vas, ampak v njih. Zato ne znižajte svojih kriterijev in jih ne poslušajte. Verjemite, da vas bodo v nekem trenutku želeli izkoristiti, to je v njih. Ko jim boste dali en prst, bodo vzeli celo roko. Na koncu vas ne bodo več cenili, tako da bo vse, kar ste naredili in prestali, zaman. Če vas ne cenijo, se ne dokazujte – bodite to, kar ste. Ne znižajte cene svojega dostojanstva, da bi si pridobili zaupanje, tako ali tako bo zaigrano.

Če vam verjamejo, se ne opravičujte

Ko vam nočejo verjeti, vam ne bodo. To bodo izkoristili za slabe namene. Dovolj je, da kljub vsemu ostanete zvesti sami sebi in videli boste, kako se bodo stvari čez nekaj časa same od sebe spremenile. Vendar ne pričakujte sprememb čez noč. Iskreni in pametni ljudje bodo prej ali slej odkrili vašo vrednost.