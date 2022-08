Kako premagati mačka

Slabost, težka glava, glavobol in utrujenost se le nekatere neprijetne posledice pretiravanja z alkoholom. Poglejte pa nekaj učinkovitih načinov za premagovanje mačka. Na prvem mestu pijte kaj nealkoholnega, alkohol namreč spodbuja dehidracijo, dobrodošlo pa bo še naslednje.

Fruktoza

Fruktoza oziroma sadni sladkor spodbuja presnovo alkohola.To pomeni, da se ta z njo hitreje izloči iz telesa in počutje se hitreje izboljša. Zato si privoščite sadni obrok, ki ob fruktozi dovaja še tekočino in kalij. Največji zavezniki v tem primeru so kivi, banane, pomaranče, avokado in drugi s kalijem bogati sadeži.

Ingver

Ingverjev čaj blaži slabost, pomirja želodec in pospešuje presnovo, zato je po veseli noči eden najboljših načinov za nadomeščanje izgubljene tekočine.

Znojenje

Morda vam misel na vadbo res ne diši, a pomaga tudi topla kopel, pod vplivom katere se spodbudi delovanje limfnega sistema, se poveča znojenje in s tem pospeši izločanje strupenih snovi iz telesa. Izogibajte pa se savni, saj zaradi izdatnega znojenja spodbuja dehidracijo in na prebolevanje mačka ne vpliva najbolje.

Spanec

Najboljša načina za premagovanje mačka sta dober spanec in počitek. Med njima imajo notranji organi priložnost okrevati in se obnavljati. Zlasti jetra, ki se trudijo z razgradnjo alkohola v telesu.