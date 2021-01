Kako pravilno prati zobno ščetko

Umivanje zob je nepogrešljivo za osebno higieno, mnogi pa zanemarjajo dejstvo, da je treba tudi zobno ščetko temeljito prati. Zobozdravnik Suhail Mohiuddin je pred kratkim na spletu zapisal, da je na zobni ščetki lahko več kot 100 milijonov različnih bakterij in da samo splakovanje pod curkom vode za njeno čistočo ni dovolj, zato svetuje, da jo po vsakem umivanju zob temeljito operite z milom in jo nato res dobro splaknete, vsaj enkrat na teden pa ji privoščite še dezinfekcijo, tako da jo čez noč pustite v antibakterijski vodici za izpiranje ust ali v mešanici iz dveh žličk jedilne sode in 230 mililitrov vode. Kako pogosto pa jo menjati? »Vsaj vsake tri mesece,« odgovarja zobozdravnik. Če so vlakna poškodovana, seveda prej, temeljito pa jo je treba očistiti vsak dan.