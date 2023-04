Kako pravilno čistiti ušesa

Strokovnjaki že dolgo odsvetujejo uporabo vatiranih palčk, ki so namenjene čiščenju ušesa in pojasnjujejo, da z njimi ušesno maslo, ki ga izločajo ušesa, potiskamo globlje v slušni kanal, se tam strdi in nastane čep, ki ovira sluh, prav tako lahko palčke ob pregrobih pritiskih lahko povzročijo poškodbe bobniča.

Kako pa pravilno čistiti ušesa?

Pri čiščenju ušes bi morali obrisati le zunanji del sluhovoda, natančneje del, ki ga dosežemo s prsti oziroma z brisačo. Najbolje je namreč ušesa čistiti po prhanju.

Če opazite, da se vam v sluhovodu nabira veliko ušesnega masla, ki bi ga radi odstranili, v sluhovod vsak večer nakapljajte mlačno parafinsko olje To bo stopilo nakopičeno maslo, ki bo lažje izteklo iz sluhovoda.

Podoben učinek ima tudi mešanica polovice žličke jedilne sode in 60. mililitrov tople vode.

Včasih pomaga že izpiranje sluhovoda z običajno vodo, če pa opažate, da je zaradi trdovratnega čepa v ušesu oviran vaš sluh, obiščite zdravnika, ki vam ga bo z izpiranjem z vodo po tlakom odstranil v ambulanti.