Kako pogosto prati lase in kako preprečiti, da bi ti prehitro postali mastni

Nega las je pomembna za zagotavljanje lepote in mnogim se pri tem zastavlja vprašanje, kako pogosto bi si jih morali umivati. Po besedah frizerke Halli Bivona (newyorško frizerstvo John Barrett Hair Salon), ki skrbi tudi za lase mnogih zvezdnic, šele tedaj, ko je to absolutno treba. Kdaj nastopi ta trenutek, je mogoče preveriti na dva načina: »S prsti spolzite skozi lase. Če so ti še vedno mehki in voljni, ni še čas za umivanje. Drugi kriterij je njihov videz: kadar so vidno mastni, lasišče srbeče in se lušči je čas za umivanje. Vedite, da je pogoj za zdrave lase zdravo lasišče. Na njem so naravne maščobe, ki varujejo lasne korenine. Kadar lase prepogosto umivate, se maščobe pospešeno izpirajo, s tem pa jim škodujete.«

Kaj če lasje prehitro postanejo mastni?

Cally Borg, frizerka in osebna stilistka Amande Holden, ima preprost nasvet: težavo lahko odpravi jabolčni kis. Tega razredčite z vodo v razmerju 3 : 1 v korist vode in z mešanico po umivanju enkrat na teden splaknite lase. Kis bo poskrbel za sijoče lase, ki zato ne bodo prehitro mastni.