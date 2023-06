Kako oskrbeti rane? Tukaj je nekaj pomembnih nasvetov

Koža je naš največji organ in nas med drugim varuje pred vdorom tujkov ter pomaga uravnavati temperaturo. Poleti jo radi razgalimo in izpostavimo številnim neljubim dejavnikom, tudi nevarnosti različnih poškodb, zato je nujno, da smo seznanjeni s postopki, kako lahko koži pomagamo v kritičnih razmerah. Površinske rane lahko oskrbimo sami, pomembno je, kako se tega lotimo, predvsem pa, ali morda vendarle potrebujemo pomoč zdravnika.

Prvo pravilo je, da rano najprej najmanj pet minut spiramo pod mlačno tekočo vodo, da odstranimo čim več umazanije in bakterij, očistimo tudi kožo v okolici, najbolje s čisto bombažno krpo ali gazo. Poškodovani predel dobro osušimo in prekrijemo s čisto oblogo, ki rano varuje pred okužbami ali morebitnimi novimi poškodbami; novodobne smernice včasih odsvetujejo uporabo suhih sterilnih gaz, saj se te rade sprimejo s prizadeto kožo, ob odstranitvi pa lahko poškodujemo zaraslo tkivo. Pred uporabo gazo zato namočimo v fiziološko raztopino in položimo na poškodovano mesto; če rana ni globoka, je sploh ni smiselno prekrivati, saj se bo hitreje celila na zraku. Če jo bomo vendarle prekrili, ne pozabimo na menjavo obližev in povojev vsak dan, pri tem pa smo pozorni na morebitni gnojni izcedek; če se ta pojavi, obiščemo zdravnika!

Proces celjenja je odvisen od številnih dejavnikov. FOTO: Thamkc/Getty Images

Alkohol ne pomaga

Že dolgo ne velja, da rano čistimo z alkoholom, celo z žganjem, kot so zmotno priporočali mnogi. Alkohol namreč le še dodatno poškoduje tkivo in povzroči pekoč občutek ter draženje, celjenje je tako daljše. In čeprav deluje protibakterijsko, pri razkuževanju uniči tudi tiste celice, ki pomagajo poškodovani rani, da ozdravi. Sam proces celjenja je lahko dolgotrajen, odvisen je od številnih dejavnikov, predvsem od obsega poškodbe pa zdravstvenega stanja poškodovanca, morebitnih bolezni, kot je diabetes (sladkorni bolniki naj se za pomoč ob poškodbi obrnejo na zdravnika) ali žilna obolenja, tudi odpornosti in življenjskega sloga; hitreje se zacelijo pri mlajših ljudeh, nekoliko prej je koža zdrava pri ženskah. Naj poudarimo, globlje rane, vbod z iglo, ugriz in hujše opekline vedno zaupamo zdravniku!

Podobno kot rane oskrbimo žulje, ki jih najprej spiramo pod curkom vode, ko so suhi, pa jih razkužimo z ustreznim sredstvom in prekrijemo z obližem. Sami lahko oskrbimo tudi opekline prve stopnje, kjer je prizadeta le vrhnja plast: opečeni predel najprej hladimo pod vodo, po potrebi uporabimo sredstvo z anestetikom, ki ublaži bolečine.

Obliže in povoje je treba redno menjati. FOTO: Chesiirecat/Getty Images

Ker se približuje čas poletnih dopustov, ne pozabimo na zadostno zalogo gaz, oblog, povojev in razkužila; oborožimo se lahko tudi z jodovo raztopino, ki je primerna za manjše rane in odrgnine. Če smo dobri poznavalci naravnih zakladov, si lahko pomagamo tudi zdravilnimi rastlinami: pri odrgninah nam lahko pomaga ozkolistni trpotec, pri celjenju ran pa sodelujejo gabez, cvetovi kamilice, ognjič in njivska preslica.