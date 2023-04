Kako oreščki vplivajo na zdravje srca

Jeste oreščke? Če je vaš odgovor negativen, bi morali spremeniti prehranske navade, saj lupinasti plodovi lahko znižajo tveganje za srčne bolezni.

Skandinavski znanstveniki so namreč odkrili, da že majhna količina dnevno zaužitih oreščkov ali semen lahko zmanjša tveganje za srčno ali možgansko kap, zato bi bilo dobro, da bi postalo grizljanje teh del vaše prehranske rutine.

»Osebe, ki vsak dan pojedo peščico lupinastih plodov, to je približno 30 gramov, imajo od 20 do 25 odstotkov nižje tveganje za srčno žilne bolezni,« je povedal avtor študije Erik Kristoffer Arnesen z univerze v Oslu.

Kot zanimivost je dodal, da odrasli v severnih deželah v povprečju pojedo približno štiri grame lupinastih plodov dnevno, številni pa jih sploh ne jedo.

Strokovnjaki so ob tem dodali, da ne obstaja določen lupinasti plod, ki bi z gotovostjo znižal tveganje za te bolezni, so pa mandlji, pistacije in orehi najboljši za zniževanje holesterola.

Kot preventiva

V raziskavo je bilo vključenih več kot 1,8 milijona sodelujočih, znanstveniki pa so opazovali relativno tveganje za srčne bolezni v primerjavo s količino dnevno zaužitih lupinastih plodov.

Odkrili so, da redno uživanje teh niža količino maščob v krvi, ni jim pa uspelo z gotovostjo dognati, ali vplivajo tudi na krvni sladkor in krvni tlak. Za to bodo potrebne še nadaljnje študije.

Avtorji so poudarili, da v oreščkih prisotne maščobe in vlaknine pozitivno vplivajo na količino maščob v krvi. »Čeprav niso učinkoviti kot zdravilo za zdravljenje povišanih krvnih maščob verjamemo, da so pomembni z vidika preventive v splošni populaciji,« je prepričan Arnesen.

Drugo mnenje

Tudi strokovnjaki s klinike Mayo se strinjajo, da so neslani lupinasti plodovi dober izvor beljakovin, zdravih maščob in drugih, zdravju srca prijaznih snovi. Priporočajo od štiri do šest zalogajev po 30 gramov oreščkov tedensko.