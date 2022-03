Kako naša višina vpliva na zdravje: kdo bo dlje živel in kdo bo prej plešast?

Naša višina naj bi bila po mnenju strokovnjakov povezana tudi z našim zdravjem, piše Miss 7. Čeprav višina sama po sebi ne povzroča zdravstvenih težav, raziskave kažejo, da lahko poveča ali zmanjša verjetnost za določene zdravstvene težave.

Rak

Nekatere raziskave kažejo, da lahko podpovprečna višina pomeni, da je manj verjetno, da boste zboleli za nekaterimi vrstami raka. Na primer, študija več kot 100.000 žensk v Evropi in Severni Ameriki je pokazala, da je pri nižjih ženskah manj verjetno, da bodo zbolele za rakom jajčnikov. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 9.000 Britancev, starih od 50 do 69 let, pa je pokazala, da nižji moški manj verjetno zbolijo za rakom na prostati.

Sladkorna bolezen

Dolžina vaših nog je lahko povezana z vašimi možnostmi, da zbolite za sladkorno boleznijo tipa 2. Na podlagi petletnih podatkov več kot 6000 odraslih znanstveniki menijo, da je pri visokih ljudeh manj verjetno, da zbolijo. Ni jasno, kje točno je povezava, vendar obstaja ideja, da je nizka rast znak slabe prehrane ali drugih presnovnih težav pred rojstvom ali v otroštvu.

Izpadanje las

Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 22.000 moških iz sedmih držav, je pokazala, da nižji moški pogosteje plešasti. Znanstveniki so iskali spremembe v specifičnih genih, ki bi lahko povečale njihove možnosti za zgodnjo izgubo las. Odkrili so štiri, ki so bili povezani tako z moško plešavostjo kot z nižjo rastjo.

Daljša življenjska doba

Več študij v preteklih letih je pokazalo, da nižji ljudje običajno živijo nekoliko dlje kot višji ljudje in imajo manj dolgotrajnih bolezni, ko se starajo. Znanstveniki še vedno preučujejo razloge za to, a nekatera področja, ki jih raziskujejo, vključujejo količino poškodbe celic skozi čas, raven nekaterih hormonov in velikost nekaterih organov, kot so možgani, jetra in ledvice.

Bolezni srca

Znanstveniki niso prepričani, zakaj točno, toda ljudje, ki so nižji od 160 cm, imajo približno 50-odstotno večjo verjetnost, da zbolijo za koronarno srčno boleznijo kot pa tisti, ki so visoki 172 cm ali več. Razlogi so lahko slaba prehrana ali okužbe pred rojstvom in v otroštvu, ki vplivajo na rast. Možno je tudi, da naši geni vplivajo tako na višino, kot tudi na pojav težav s srcem pozneje v življenju.

Krvni strdki

To je lahko zelo resno stanje, še posebej, če nastane v veliki veni ali potuje v pljuča. Znanstveniki ne znajo razložiti, zakaj, vendar raziskave kažejo, da nižji kot ste, manjša je verjetnost, da boste imeli krvni strdek v veni. Najmanj možnosti za naj bi imeli ljudje, ki so nižji od 152 cm.

Alzheimerjeva bolezen

Višina je lahko prednost, ko gre za Alzheimerjevo bolezen, zlasti pri moških. Ena študija, v kateri je sodelovalo več kot 500 ljudi, je pokazala, da imajo moški, ki so visoki približno 180 cm ali višji, skoraj 60 odstotkov manj možnosti za razvoj Alzheimerjeve bolezni kot tisti, ki so visoki približno 170 cm ali manj. Pri ženskah višina naj ne bi igrala večje vloge.

Toplotna izčrpanost

Nižji ljudje se manj verjetno pregrejejo ali imajo resnejše stanje, imenovano toplotni udar. To je predvsem zato, ker višji – in težji – ljudje proizvajajo več telesne toplote. Če se grejejo hitreje, kot pa lahko toploto odvajajo, lahko med na primer intenzivno vadbo pride do vročinskega udara ali toplotne izčrpanosti. Po drugi strani pa lahko višji ljudje ostanejo toplejši dlje časa kot pa nižji ljudje (iz istega razloga).

Spodnji del hrbta in boki

Nižji ljudje imajo manj verjetnosti, da bodo imeli bolečine v spodnjem delu hrbta ali zlomljen kolk. Eden od možnih razlogov, zakaj imajo višji ljudje večjo verjetnost, da bodo imeli zlom kolka, je dejstvo, da imajo višje težišče. To ne samo poveča verjetnost, da bodo prej padli, ampak lahko povzroči, da udarijo ob tla z večjo težo.

Vpliv na nosečnost

Visoke ženske imajo večjo verjetnost daljše nosečnosti kot nižje ženske. V eni študiji so ženske, ki so bile visoke 152 cm ali nižje, imele večjo verjetnost, da bodo rodile, preden so dosegle polno nosečnost, kot tiste, ki so bile visoke 172 cm ali več. Vsak centimeter višinske razlike med dvema nosečnicama, je pohitril porod pri nižji ženski za pet dni. Znanstveniki niso prepričani, zakaj je temu tako, vendar bi lahko bilo povezano z velikostjo določenih delov telesa, kot je npr. maternica ali maternični vrat.