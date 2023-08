Kako nad zadah? Tu je nekaj nasvetov

Jutranji zadah le redko komu prizanese, vsak deseti odrasel pa se z nadlogo, ki je ne odpravi niti umivanje zob, spopada vsaj občasno tudi sicer.

Halitoza, kot se tegoba imenuje strokovno, je v veliki večini primerov oralnega izvora, težavo pa povzročajo zaudarjajoče žveplove spojine, ki nastajajo ob razpadu beljakovin, pri tem procesu pa sodelujejo tudi bakterije. Izvor zadaha so tako lahko vnete dlesni, nezdrav zob, vnetje sluznice, zobni ognojek in pa hrbtišče jezika. Redko so krive sistemske bolezni, kot so diabetes ter jetrne in ledvične bolezni, vnetje žrela, črevesne tegobe, v teh primerih pa zadah seveda spremljajo še drugi simptomi.

Osnove

A začnimo pri osnovah. Jutranji zadah povzroči pomanjkanje sline, nadloga se pojavi tudi ob dehidraciji oziroma takrat, ko zaradi različnih dejavnikov ne pijemo dovolj tekočine. Težavo torej zlahka odpravimo, tako da se odžejamo in si umijemo zobe, a če se v kratkem času zadah znova pojavi, je vzrok drugje. Morda si zob nismo umili temeljito, morda smo pozabili na nitkanje medzobnih prostorov, v katerih se zadržujejo in gnijejo ostanki hrane, morda so krive obloge na jeziku, ki ga je prav tako treba redno umivati. Pri tem je priporočljiva uporaba strgalca za mehanično odstranjevanje oblog, koristni pa sta tudi zobna pasta in ustna voda z učinkovinami proti anaerobnim bakterijam.

Prvi korak pri reševanju težav je obisk zobozdravnika.

Pri boju proti zadahu se ozrimo tudi po jedilniku; vsaj začasno, dokler ne odkrijemo vzroka zadaha, se odpovemo česnu, čebuli in močnim začimbam, zmanjšamo vnos kave in omejimo ali kar črtamo alkohol in presladka živila, opustimo kajenje. Pogosto žvečimo meto, peteršilj in zeleno ter grgramo žajbljev čaj.

Pomaga žvečenje metinih lističev. FOTO: Zakharova_natalia/Getty Images

Če krivca še vedno ne najdemo, zadah pa še kar vztraja, obiščimo zobozdravnika, saj se, kot rečeno, povzročitelji največkrat skrivajo v ustih; če zobozdravniške preglede opravljamo redno, večjih težav ne bi smelo biti. Če zadah vztraja še naprej, je smiselno obiskati splošnega zdravnika, ki bo izključil možnost sistemskih bolezni in nam pomagal odkriti izvor težave ter jo odpraviti.