Kako nad drisko?

Težko pričakovani oddih je tu, nas pa že v prvih dneh doleti nadloga, ki nam lahko pokvari več dni dopusta. Diareja je med potovanji na tujem pogosta težava: za prebavo sta lahko stresna že dolgo potovanje in novo okolje, pogosto pa nam jo zagode prehrana, ki je nismo vajeni, nemalokrat je v ozadju okužba z bakterijo ali virusom.

Pomembno si je zapomniti, da je samozdravljenje pri driski smiselno samo v omejenem obsegu: pri otrocih, dojenčkih ali starejših ter kroničnih bolnikih lahko z obiskom pri zdravniku omahujemo le en dan, pri sicer zdravih odraslih lahko počakamo dva dni. A le, če ukrepom sledi postopno izboljšanje stanja, če pa so pogostemu odvajanju tekočega blata pridruženi še drugi simptomi, kot so bruhanje in povišana telesna temperatura ter sluz ali kri v blatu, pa čim prej poiščimo pomoč, saj je lahko v ozadju okužba, alergija ali zastrupitev, ki zahteva zdravniško obravnavo.

Učinkovita prva pomoč je aktivno oglje, ki na svojo površino veže povzročitelje driske, treba pa je upoštevati, da ga ne smemo uživati sočasno z drugimi zdravili, saj lahko zmanjša njihov učinek!

Nadomeščamo tekočino

Pri samopomoči je prvi ukrep ustrezno nadomeščanje izgubljene tekočine, da se prepreči dehidracija. Pijemo veliko vode, počasi in po požirkih; za vsak primer naj bo ustekleničena ali prekuhana. Priporočljiv je pripravek z rehidracijsko soljo, ki pomaga nadomestiti elektrolite in ki naj bo za vsak primer vedno v potovalni lekarni. Pijemo lahko tudi nesladkani čaj, kompot ali bistro juho, vsekakor pa se izogibamo mleku, kofeinu, alkoholu, gaziranim pijačam. Z jedilnika črtamo mlečne izdelke, surovo sadje in zelenjavo, mastna živila, slaščice in sladke sokove, dodamo pa lahko probiotike, s katerimi se pred oddihom založimo v lekarni in tako organizmu tudi preventivno pomagamo ohranjati zdravo ravnovesje. Učinkovita prva pomoč je aktivno oglje, ki na svojo površino veže povzročitelje driske, treba pa je upoštevati, da ga ne smemo uživati sočasno z drugimi zdravili, saj lahko zmanjša njihov učinek!

Na oddihu mnogim ponagaja prebava. FOTO: Retouchman/Getty Images

Obroki naj bodo manjši, a pogostejši, grižljaji majhni. Hrano dobro prežvečimo. Drisko običajno pomagajo umiriti kuhan riž, pretlačene banane, prepečenec, krekerji in korenčkova juha, pri prehrani pa smo previdni še vsaj nekaj dni po koncu diareje.