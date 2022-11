Kako lahko z vadbo premagate zgago

Prihaja obdobje, ko se bomo več časa zadrževali doma in si v najbolj hladnih dneh privoščili malo več lenarjenja. In prav to je narobe. Tudi v prihajajočih mesecih je treba vztrajati in vzdrževati redno telesno dejavnost. In če spadate med tiste, ki še niste našli prave vadbe zase, brez skrbi. Tudi jesen je idealni letni čas za nove začetke.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasa je Krka, d. d., Novo mesto