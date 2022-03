Kako je za hčerko zapravil denar, ki ga ni imel, za upanja, ki so bila lažna

Zgodba ni o meni, a hkrati pove veliko o tem, kdo sem. In zakaj se mi zdi vredno boriti proti oglaševanju dopolnil in izdelkov z lažmi ter zavajanjem, ki ga uporablja vedno več trenerjev, prehranskih svetovalcev, … tudi zdravnikov in podjetij, ki delujejo na področju industrije zdravja.

Nekega dne sem prejel klic. Bi je moški in govoril je tiho, s tresočim se glasom. Rekel je: Priporočili so vas. Za mojo hčerko gre. Raka ima. Preberite na Polet.si