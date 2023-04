Kako izboljšati cirkulacijo

Telesni organi delujejo optimalno le s pomočjo pravilnega krvnega obtoka. Pravilna cirkulacija omogoči, da se rane hitreje celijo, poleg tega skrbi za dobro delovanje možganov in zdravo srce. To pa še ni vse. Neposredno je povezana z našim imunskim sistemom, saj kri prenaša po telesu celice, ki se borijo z okužbami; če bo naša cirkulacija dobra, se bomo lažje borili z okužbami, kot je na primer gripa.

Počep poskrbi za mišičasta stegna in cirkulacijo. FOTO: Getty Images

Različna stanja in obolenja, denimo zožene arterije, debelost, anemija, nenadzorovana sladkorna bolezen in visok krvni tlak, lahko vplivajo na cirkulacijo. Znaki slabega krvnega pretoka so pomanjkanje energije, mrzla stopala in dlani, tanjšanje ali izgubljanje las in počasno zdravljenje okužb. Pri moških je lahko znak slabe prekrvitve erektilna disfunkcija.

Spustite se v počep Počep je sicer vaja za moč, a poskrbi tudi za boljši pretok krvi. Stopala postavite v širino ramen. Roke imejte ob telesu. Počasi upognite kolena, hrbet naj ostane raven. Naredite počep, do koder pač gre, nato pa se počasi zravnajte v začetni položaj.

Tek in hoja pomagata

Krvni obtok lahko pospešimo s pomočjo kardio vaj. Lahko tečemo, se (hitro) sprehajamo, pred in po rekreaciji pa delamo raztezne vaje. Tudi joga, ne glede na to, ali temelji na raztezanju ali nekoliko hitrejši vadbi, izboljšuje cirkulacijo.

Kompresijske nogavice so priporočljive, če veliko stojite. FOTO: Albina Gavrilovic, Getty Images

Poleg gibanja pomaga masaža, cirkulacijo denimo pospeši suho krtačenje telesa. Preden greste pod tuš ali v kad, s krtačo z mehkimi ščetinami nežno drgnite kožo z dolgimi potegi navzgor. Začnite pri stopalih in se pomikajte v smeri srca. Krvni obtok učinkovito pospeši nošenje kompresijskih nogavic; te ustvarijo pritisk v nogah in porinejo kri gor po telesu. Še posebno priporočljive so za tiste, ki ves dan stojite, pa tudi za sladkorne bolnike in nosečnice. Kajenje slabo vpliva na cirkulacijo; lahko zavre pretok krvi (nikotin, aktivna sestavina v cigaretah, elektronskih cigaretah in uparjalnikih, zgoščuje kri), uniči stene krvnih žil in povzroči nabiranje oblog v venah.

Osem kozarcev vode

Za dober krvni obtok je pomembno, da dovolj pijemo, saj se kri, če nima dovolj tekočine, zgosti. Na dan naj bi popili približno osem kozarcev vode. Če v službi veliko sedite, si omislite mizo, ob kateri je mogoče delati stoje. Če to ni mogoče, vsake toliko vstanite izza pisalne mize in se sprehodite po prostoru. Odlična vaja za dober krvni obtok je t. i. sveča, pri kateri obe nogi držimo navpično navzgor. Če je za vas prezahtevna, krvni obtok pospešite tako, da ležete na tla ali posteljo, noge pa navpično naslonite na steno.

Znaki slabega krvnega pretoka so pomanjkanje energije, mrzla stopala in dlani, tanjšanje ali izgubljanje las in počasno zdravljenje.

Za boljšo prekrvitev poskrbi tudi primerna prehrana: izogibajte se nasičenim maščobam v rdečem mesu, siru in drugih živalskih izdelkih, zmerno uporabljajte sol, pojejte veliko sadja in zelenjave. Vaše žile bodo tako ostale čiste, krvni obtok pa s tem normalen.