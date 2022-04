Kako hitreje hujšati s hojo

Hoja je lahko dostopna, preprosta in tudi z vidika hujšanja učinkovita. Z nekaj drobnimi spremembami pa boste ob premagovanju razdalj z njo porabili tudi do 50 odstotkov več energije. Kako?

Hodite navkreber

Že s hojo po rahlem vzponu telo potroši veliko več energije kot po ravnini. Vzpon pod kotom od sedem do osem stopinj aktivira več mišic, te so bolj obremenjene, končni izkupiček pa je za 50 odstotkov večja poraba telesne energije.

Hodite hitreje

Med hojo s hitrostjo približno dva metra na sekundo boste porabili toliko energije kot med počasnim tekom. Še učinkovitejša je s tega vidika intervalna hoja, kar pomeni, da njo pet minut hodite hitro, nato pa pet minut počasneje. Na takšen način se boste tudi lažje izognili utrujenosti, hkrati pa se bo pospešila vaša presnova.

Uporabljajte roke

Pod kotom 90 stopinj v komolcih pokrčite roke in med hojo zamahujte z njimi. Gibi naj bodo kratki in usklajeni s koraki. Tudi tako boste porabili več energije.

Nabavite si dobre čevlje

Primerna obutev ni pomembna zgolj z vidika varnega koraka ter zdravja stopal in hrbtenice, za hojo primerni čevlji namreč zagotavljajo tudi optimalno porabo energije med telesno aktivnostjo.

Uporabljajte palice

Skandinavci že dolgo vedo, da so palice koristen pripomoček pri hoji. Nordijska hoja, če je izvajana pravilno, zagotavlja 20 do 45 odstotkov večjo porabo energije kot hoja brez palic in tudi bolj krepi mišice.