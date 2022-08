Kako dolgo je 'normalno' dojiti otroka

Do nedelje obeležujemo svetovni teden dojenja. Z aktivnostmi med kampanjo Svetovne zveze za dojenje (WABA) želijo usmeriti pozornost družbe k omogočanju, ohranjanju in spodbujanju dojenja, ki je naraven način hranjenja dojenčka – materino mleko mu do zaključka šestih mesecev zagotavlja vse potrebno za rast in razvoj (energijo, hranila in tekočino).

Kaj so pokazale raziskave?