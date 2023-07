Kako dobro poznate menopavzo in andropavzo?

Naše telo se s staranjem spreminja, radikalne spremembe tako moški kot ženske doživimo med 40. in 60. letom. Ženske pri tej starosti doživijo menopavzo, moški andropavzo. Stanji, ki za oba spola pomenita vrsto telesnih sprememb, sta enakovredni, vendar pa se v marsičem ključno razlikujeta.

O menopavzi govorimo, ko ženska najmanj eno leto nima menstruacije. Ginekologi jo določijo za nazaj. Gre za naravni proces staranja, ki ga povzroča padec hormonov estrogena, testosterona in progesterona. Prve hormonske spremembe se, kot rečeno, pojavijo po 40. letu starosti, povezane so s predmenopavzo. Pri mnogih ženskah je menstruacija manj močna ali pa krajša kot običajno, lahko pa je tudi močnejša in daljša. Prav tako ni nič nenavadnega, če med dvema menstruacijama mine nekaj mesecev. Včasih se menopavza začne bolj zgodaj, denimo če ženski odstranijo jajčnike ali maternico. Prezgodnjo menopavzo lahko povzročijo tudi nezdrava prehrana, pitje velikih količin alkohola ali debelost.

Andropavza ne prizadene vseh moških

Simptomi so vročinski oblivi, nočno potenje, vaginalna suhost, nizek libido, depresija, anksioznost, nihanje razpoloženja, slabost, povišana telesna teža, megla v glavi, izgubljanje las in pomanjkanje energije.

Tudi andropavza je povezana s hormoni: moškemu se zmanjša količina testosterona v telesu. Simptomi so erektilna disfunkcija, povečanje telesne teže, izguba las, nočno potenje.

Eden od simptomov je nočno potenje. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Pri menopavzi raven hormonov rapidno pade, andropavza se, nasprotno, dogaja počasi in postopoma, zato se tudi simptomi ne pojavijo takoj in vsi hkrati. Medtem ko menopavza doleti vse ženske, andropavza ne prizadene vseh moških. Večina jih pravzaprav ohrani dovolj visoko raven testosterona, da andropavze sploh ne občuti. Medtem ko se za žensko z menopavzo konča obdobje plodnosti, imajo moški tudi po andropavzi še vedno lahko otroke.

Kako omiliti simptome?

Čeprav gre za povsem naravno stanje, sta lahko tako menopavza kot andropavza za posameznike težko obvladljivi, a k sreči obstaja pomoč: težave lajšamo z zdravili, denimo z nadomestno hormonsko terapijo, za tiste, ki iz različnih razlogov ne smejo uživati hormonov, pa obstajajo tudi nehormonska zdravila. Pri težavah z anksioznostjo ali depresijo se priporoča kognitivna vedenjska terapija, v nekaterih primerih pa je priporočljivo jemati antidepresive. Namesto s hormoni si lahko pomagamo z rastlinskimi pripravki, t. i. bioidentičnimi hormoni.

Andropavza pomeni nižanje ravni testosterona. FOTO: Nebasin/ Getty Images

Simptomi so lahko veliko bolj mili, če živimo zdravo. Proti nočnemu potenju in vročinskim oblivom delujejo zračna oblačila in primerno hladna spalnica. Treba se je odreči alkoholu in kofeinu, prav tako močno začinjeni hrani, saj pekoče začimbe povečujejo toploto telesa. Dobro je prenehati kaditi. Na jedilniku ženske v menopavzi bi moralo biti čim manj sladkorja in ogljikovih hidratov. Močno koristita tudi redna vadba in sproščanje. Dodatki kalcija in vitamina D pomagajo, da kosti ostajajo močne.