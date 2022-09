Kako do uspešnega odpravljanja bolečin v križu, hernije diska in artroze hrbtenice?

Ali ste vedeli, da ljudje najpogosteje obiščejo fizioterapevta zaradi bolečin v križu? Zaradi načina življenja, ki že desetletja prevladuje v zmanjšanem obsegu fizične dejavnosti zaradi narave dela v sedečem položaju, se bolečine v križu stopnjujejo in s tem razvijajo tudi degenerativne spremembe hrbtenice, kot je hernija diska ali zdrs medvretenčne ploščice.

Za pravilno rešitev je ključnega pomena natančna diagnoza izvora bolečine. V kliniki Medicofit svetujejo učinkovite pristope fizioterapije za bolečine v križu in nastale posledice, ki se razvijejo v degenerativne spremembe (hernija diska, artroza hrbtenice itn.).

Vzrok za bolečine v križu

Z neopredeljeno bolečino v križu se je srečal zagotovo že vsaj enkrat v življenju prav vsak posameznik. Bolečina lahko nemudoma izzveni, v mnogih primerih pa se stopnjuje. Kadar se stopnjuje, se lahko odrazi s kronično bolečino, ki lahko vodi v protruzijo diska (hernija diska) ali celo artrozo katerega koli dela hrbtenice. Ne glede na to, za katero stanje pri posamezniku gre, se s pomočjo učinkovite fizioterapije bolečine v križu lahko odpravijo za vedno. Če vas zanimajo pristopi učinkovite fizioterapije, nadaljujte branje.

Jasno je, da bolečine v križu niso vedno fizičnega izvora, ampak lahko nastanejo tudi kot posledica stresa. Fizioterapevti klinike Medicofit opozarjajo na ohranjanje pravilne fizične aktivnosti, kljub bolečinam, saj aktiven pristop fizioterapije hrbtenice vodi v dolgoročno uspešnost rehabilitacije bolečin v križu. Vaje prilagodite bolečim gibalnim vzorcem, izogibajte pa se popolnemu počitku, saj je oslabitev hrbtnih mišic glavni dejavnik tveganja za napredovanje bolečine v križu. Pravilne vaje za križ so dobra preventiva pred kakršnimi koli težavami hrbtenice, saj aktivacija mišic ledvene hrbtenice skozi strukturiran načrt (npr. stabilizacijska vadba) vodi do zdrave sposobnosti krčenja mišic. S tem vzdržujete moč, prožnost in elastičnost mišic hrbtenice.

Hrbtenica je steber vašega telesa in poteka od baze lobanje do medenice ter je sestavljena iz 33 vretenc. Ta so med seboj povezana z medvretenčnimi ploščicami in sklepi. Medvretenčne ploščice (diski) delujejo kot blažilci sil pri obremenjevanju hrbtenice (npr. dvigovanje težkega predmeta). Z diagnostičnimi preiskavami (rentgen, magnetna resonanca) specialist ugotovi mesto izvora bolečine, zato lahko pozneje to bolečino imenujemo specifična bolečina v križu. Pri nespecifični bolečini v križu pa specialist ugotovi le, ali gre za akutno ali kronično stanje hrbtenice, ki ga potem fizioterapija na podlagi diagnoze ustrezno obravnava.

Kaj storiti, ko se pojavi ostra bolečina v križu

Mirovanje ni dobra izbira za vas, preberite, zakaj

Človek je bil evolucijsko gledano ustvarjen, da se giblje. Najboljša preventiva pred bolečinami v križu je pravilna fizična dejavnost. Ob vztrajnih bolečinah v križu se posvetujte s strokovnjakom fizioterapije, da določi vašo diagnozo in ustrezno zdravljenje. Klinika Medicofit je specialistična fizioterapija za bolečine v križu, zavedajo se predvsem, da je individualen pristop k pacientu ključnega pomena za uspešno fizioterapijo. Fizioterapevti klinike Medicofit ob vaši prvi terapiji ugotovijo vzrok nastanka bolečine in možen kronični patološki izvor iz opravljene anamneze. Vodja fizioterapije Medicofit dipl. fiz. Marko Stojanovič program rehabilitacije bolečine v križu vedno strukturira na podlagi fizioterapevtske ocene mišičnih simetrij in kakovosti izvedbe gibalnih vzorcev hrbtenice. Vaje za križ in protokoli terapij za bolečo hrbtenico se morajo izvajati kontinuirano in individualno prilagojeno. V kliniki Medicofit vam s pravilno fizioterapijo zagotovijo vrnitev v gibalno aktivno življenje, brez bolečin v križu.

Fizioterapevtska obravnava hrbtenice se mora vedno začeti s protibolečinsko terapijo (elektroterapija, terapiji TECAR in LASER, magnetna terapija PERSIO), ta pa se pozneje ob odsotnosti bolečin v križu nadaljuje z aktivno rehabilitacijo v obliki posebne vadbe, prilagojene fizičnim zahtevam vsakega posameznika.

Kako si pomagati pri artrozi hrbtenice

Pri artrozi hrbtenice gre za degenerativno spremembo sklepov in obsklepnih struktur, postopno pa pride tudi do procesa erozije oz. izgubljanja hrustanca v sklepih. Artroza hrbtenice vodi v togost, bolečino in rigidnost pri gibanju hrbtenice, kar se odraža tudi z omejeno gibljivostjo, upogibanjem in iztegovanjem hrbta. Uspešno se zdravi s tristopenjsko fizioterapijo, ki najprej deluje protivnetno in protibolečinsko, v drugi fazi vzpostavi osnovno mišično aktivacijo in v zaključku zgradi dobro kakovost gibanja v vseh oblikah (počepanje, tek, hoja, vstajanje, nošenje bremen ...).

Pri artrozi hrbtenice ne iščite hitrih rešitev!

Zdravljenje artroze hrbtenice in praktično katere koli patologije, ki povzroča bolečine v križu, zahteva specialno prilagojeno fizioterapijo z vsaj 12-tedenskim programom rehabilitacije, ki mora povečati obremenilno zmogljivost hrbtenice. V začetni fazi artroze hrbtenice fizioterapija Medicofit uporablja pulzirajočo elektromagnetno terapijo PERISO, ki skrbi za regeneracijo vzdraženih segmentov hrbtenice. Specialna telesna aktivnost v obliki kinezioterapije pripomore k preprečevanju nadaljnjega razvoja artroze hrbtenice. V kliniki Medicofit priporočajo vsaj dvakrat tedensko kinezioterapijo za vse s potrjeno diagnozo artroze hrbtenice. Posebne vaje za artrozo hrbtenice strokovnjaki Medicofita zasnujejo na principu povečanja obsega gibljivosti hrbtenice v vseh smereh in stabilizacije mišic jedra telesa ter postopnega pridobivanja preventivne moči hrbtenice. Da bi se izognili prisilni drži, ki je pogosto posledica bolečin v križu pri artrotični hrbtenici med opravljanjem delovnih opravil, strokovnjaki Medicofita vse paciente priučijo zavestne vzravnane drže telesa in tehnike pravilnega ravnanja z bremeni.

Zakaj medvretenčni disk zdrsne

Protruzija medvretenčne ploščice ali vsem znana hernija diska (diskus hernija) se v nemalo primerih pojavi pri posameznikih, ki prvim bolečinam v križu niso namenjali pozornosti. Zanemarjanje začetnih znakov, ki kažejo na suboptimalno stanje hrbtenice, lahko vodi v diskus hernije na več nivojih ledvene hrbtenice.

Medvretenčna ploščica (disk), ki povezuje dve telesi vretenc, je zgrajena iz jedra in fibroznega obroča. Poškodba diska je posledica slabše mišične funkcije, kar vodi v preobremenitve hrbtenice. Medvretenčni disk je neožiljena struktura, kar pomeni, da je obnovitev izredno počasna, bolečinski simptomi pa so pogosto dolgotrajni. Izbočen disk oz. hernija lahko začne pritiskati na hrbtenjačo, kar povzroča nevrološko bolečino navzdol po nogah; takim simptomom rečemo išias.

Iz hrbtenjače izhajajo živci in že nekaj milimetrov izbočenosti diska hrbtenice je dovolj za blokado živčnih poti in sevajočo bolečino do stopala z možno progresijo do izpada senzibilitete spodnjih okončin. Posledica slabe regeneracijske sposobnosti medvretenčnih diskov so degenerativne spremembe in mikrotravme, ki se z leti kopičijo in vodijo v artrozo hrbtenice in kronično bolečino v križu. Temelj vseh programov rehabilitacije bolečinskih stanj hrbtenice je aktivna fizioterapija, ki vključuje aktivacijo mišičnih skupin hrtba s hkratno pravilno izvedbo vaj.

Največje obremenitve hrbta so v ledvenem delu hrbtenice, na področju L4-L5 (četrtega in petega ledvenega vretenca), ravno zato so bolečine v križu med najpogostejšimi razlogi za obisk zdravnika. Pravilna fizioterapija okrepi globoke hrbtenične mišice in ekstenzorje hrbtenice, izboljša prehranjenost diskov, poskrbi za večjo stabilnost vretenc in tudi višjo odpornost hrbtenice proti obremenitvam.

Vsem bolečinskim stanjem hrbtenice je skupna fizioterapija, ki temelji na korekcijski stabilizacijski vadbi. Fizioterapevti iz klinike Medicofit priporočajo obravnavo artroze hrbtenice, bolečin v križu in hernije diska v obliki celostnega zdravljenja, ki naj se nujno začne z diagnostičnim pregledom.

