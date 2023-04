Kako brez bolečin odstraniti obliž

Prihajajo toplejši dnevi, ki bodo nudili ogromno priložnosti za igro na prostem, s tem pa bo več tudi potolčenih otroških komolcev in kolen.

Prva pomoč pri manjših ranah in praskah so obliži. Ti hitro ustavijo krvavitev, težava se največkrat pojavi potem, ko jih je treba odlepiti s kože. Kajti zaradi strjene krvi in lepila se trdno prilepijo nanjo, odstranjevanje obliža pa zato povzroča dodatno bolečino.

Kako se temu izogniti?

Obstaja zelo preprost način za lažje odstranjevanje obližev: delčke, ki so prilepljeni na kožo, z zunanje strani natrite z otroškim oljem, počakajte nekaj minut, lepilo bo pod vplivom olja popustilo in obliž bo kar sam, brez nepotrebne bolečine, zdrknil s komolca ali kolena.