Kako bivanje vpliva na vid otroka

Obstaja nešteto argumentov, ki govorijo v prid preživljanju prostega časa v naravi, zlasti otrok. Bivanje na svežem zraku pozitivno vpliva na njihov psihični in fizični razvoj, spodbuja kreativnost in domišljijo ter pripomore k boljšemu spancu. Obstaja pa še en odgovor na vprašanje, zakaj bi otroci morali čim pogosteje tekati po naravi: to pozitivno vpliva tudi na njihov vid. Več svežega zraka za boljši vid »Pri otrocih, ki se zunaj igrajo vsaj dve uri na dan, je znatno manjše tveganje za pojav kratkovidnosti,« je povedala oftalmologinja iz Berlina Andrea Lietz-Partzsch. Kot je pojasnila, za razvoj vida pri otrocih ni boljšega kot naravna dnevna svetloba. Med drugim zato, ker je zunaj znatno manjši kontrast med svetlobo in temo kot v zaprtih prostorih.



Ne glede na družinsko anamnezo bolezni oči naravna svetloba vpliva na kakovost vida in ima veliko prednosti pred umetno. Poleg tega oči v naravi niso osredotočene na predmete v bližini, kar jim zagotavlja počitek.



Dodatna korist bivanja na prostem in na sončni svetlobi je pospešeno nastajanje dopamina v telesu, ta hormon pa med drugim vpliva na biokemikalije, ki sodelujejo pri razvoju vida. Dokazano je, da je pri malčkih, ki veliko časa preživljajo na svežem zraku, manjša rast dioptrije v primerjavi s tistimi, ki večinoma v zaprtih prostorih. Naraščajoči trend Po navedbah oftalmologov je med tretjino in četrtino posameznikov v zahodnih deželah kratkovidnih, trend pa z leti narašča. »Oči se med branjem, zrenjem v računalniške zaslone ali druge naprave naprezajo, kar dolgoročno vpliva na razvoj očesnega jabolka in veča tveganje za kratkovidnost. To je mogoče zmanjšati tako, da pogled usmerimo v oddaljene predmete in očem zagotovimo počitek,« je še povedala Lietz-Partzscheva. Kratkovidnost je v porastu tudi med otroško populacijo, eden glavnih dejavnikov tveganja pa je bivanje v zaprtih prostorih ter preživljanje prostega časa v družbi različnih napravic.



»Na razvoj vida vpliva veliko dejavnikov, eden od njih je genetika, vendar je tveganje za kratkovidnost mogoče zmanjšati s preživljanjem časa v naravi. Tudi s tega vidika čim pogosteje, tem bolje,« je zaključila berlinska oftalmologinja.