Kako biti telesno aktiven med poletjem?

Visoke poletne temperature vsekakor niso izgovor za to, da se v celoti odpoveste rekreaciji oziroma telesni aktivnosti. Že res, da se med 10. in 17. uro, ko je sonce najbolj močno, ni dobro odpravljati na daljše sprehode pod žgočim soncem, še manj pa se ukvarjati z intenzivnimi vadbami, kot je denimo tek, a to še ne pomeni, da lahko mirno obležite na kavču.

Telesno kondicijo lahko ohranjate z vadbami v klimatiziranih fitnes centrih. Če se vanj ne želite včlaniti, lahko za rekreacijo na delovnem mestu ali v svojem bloku uporabljate stopnišče: namesto dvigala raje izberite stopnice. Dandanes so na voljo različne spletne aplikacije ali brezplačni videoposnetki z različnimi vrstami vadbe, ki jo lahko izvajate kar doma, tudi sredi največje vročine. Ker med priporočljive vadbe za vse spada plavanje, se odpravite na bližnje kopališče, naravno ali bazen.

Ves čas poslušajte svoje telo, saj vas lahko izčrpa tudi popoldanska sopara.

Če se najraje gibate na prostem, se, že rečeno, izogibajte času, ko je zunaj najbolj vroče. Tek ali sprehod opravite zelo zgodaj ali se v naravo odpravite pozno popoldne. Pri tem ves čas poslušajte svoje telo, saj vas lahko izčrpa tudi popoldanska sopara. V primeru glavobola ali slabosti se raje večkrat ustavite oziroma zmanjšajte tempo. S seboj vedno imejte vsaj pol litra vode, saj boste tako preprečili dehidracijo. Na sebi imejte tudi lahka in zračna oblačila, izpostavljeno kožo si pred soncem zaščitite s sončno kremo, glavo pa s kapo.

Pojdite v klimatiziran fitnes. FOTO: Kazuma Seki/Getty Images

Da bo poletje minilo čim manj stresno, je treba ob redni telesni aktivnosti izbrati tudi primerno prehrano in ne pozabiti na zadostno količino tekočine. Začnimo s pijačo. Namesto sladkih in alkoholnih pijač raje pijte vodo ali doma narejene nesladkane čaje, pa tudi izotonične napitke.

Pri prehrani se zgledujte po tako imenovani mediteranski dieti. Prav nič ne boste zgrešili, če boste pogosteje jedli z antioksidanti bogato sadje in zelenjavo. Uživajte veliko korenja, paprike, čilija, paradižnika, rdeče čebule, špinače, marelic, manga, za hitro okrepitev imunskega sistema poskrbijo križnice (brokoli, brstični ohrovt, zelje, repa, koleraba, redkev). Izbirajte hrano, ki je bogata s cinkom (govedina, puranje meso, bučne pečke, grah, morska hrana), vitaminom B6 (pivski kvas, orehi, arašidi, neoluščen riž, jajca, oves, zelje), selenom (kokosov in indijski oreh, pšenični kosmiči, tunina, piščančja jetra, jurčki, sojina zrna, čebula, česen) ter magnezijem (motovilec, temna čokolada, fige, žito, banane, fižol, krompir, polnovredni kruh ter seveda mineralna voda).