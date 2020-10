Kaj vse zmore žajbljev čaj

Žajbljev čas premore številne pozitivne učinke. Ta napitek se že stoletja uporablja v tradicionalni medicini in koristi zdravju vsega telesa, med drugim krepi odpornost, premaguje viruse in čisti dihalne poti. Koristni vitamini in minerali Zaslugo za to gre pripisati množici vitaminov in mineralov, ki jih skrivajo dišeči listki. Na prvih mestih so to vitamina A in C, vitamini B-kompleksa, v žajblju so prisotni še magnezij, kalcij in železo, eterična olja ter antioksidanti flavoni. Množica pozitivnih učinkov Žajbljev čaj je koristen za oralno higieno in splošno zdravje, saj med drugim spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa, preprečuje razvoj nekaterih vrst raka, izboljšuje delovanje možganov in zlasti pozitivno vpliva na spomin.



Koristi prebavi in je odličen pri zniževanju povišane telesne temperature, čisti kri in krepi odpornost ter je zato zlasti priporočljiv v času pogostih virusnih in bakterijskih okužb.

Ob tem blaži glavobole in pomirja, pomaga pri vnetem grlu, respiratornih težavah, uporabljen v obliki obkladkov zdravi pa tudi glivične okužbe.



Žajbelj se je izkazal kot odlična rastlina pri simptomih menopavze, pri menstrualnih težavah, uporabljen v obliki inhalacije koristi pri astmi in bronhitisu, izpiranje ust z žajbljevim čajem blagodejno vpliva na dlesni in pomaga pri aftah. Za pitje ali grgranje Žebljev čaj za pitje

Za dve skodelici potrebujete: Pol litra vode, dve žlički medu, štiri žličke posušenega žajblja.

Priprava: Listke stresite v krop, počakajte tri minute, precedite, dodajte med, po želji nekaj kapljic soka limone in pijte sveže pripravljen čaj.

Žajbljev čaj za izpiranje ustne votline ali grgranje

Za grgranje ali izpiranje ustne votline žajbelj v vroči vodi pustite deset minut. Tako skuhan čaj je uporaben tudi za pripravo obkladkov.