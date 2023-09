Kutina je sadež, ki premaguje številne težave z zdravjem

Plod je trd in trpek ter zato ne najboljši za uživanje, je pa iz njega mogoče pripraviti sokove, kompote, marmelade in sirupe, ki so prav tako učinkoviti zavezniki zdravja.

Veliko hranljivih snovi

Sadež kutine vsebuje veliko vitaminov in mineralov. Med drugim so v njem bogato zastopani vitamini C, B1, B2, niacin, betakaroten, med minerali prednjačijo kalcij, magnezij, kalij, baker, natrij, cink, železo, mangan in žveplo. V njem so prisotni še dietne vlaknine, beljakovine in ogljikovi hidrati.

Uporabna semena

Najbolj zdravilni del ploda so semena, iz katerih se lahko skuha čaj. Namočena v vodi sproščajo sluz, ki pomaga pri izkašljevanju in čiščenju dihalnih poti. V semenih je tudi veliko vitamina B17, ki premore močno protirakavo delovanje. Omeniti gre še zdrave maščobe, tanin in pektin.

Zaradi pektina semena pozitivno vplivajo na prebavila in preprečujejo bolezni teh telesnih organov. Prav tako pektin pozitivno deluje na srce in ožilje, saj uravnava krvni tlak.

Proti astmi in anemiji

Sok kutine blaži kašelj, lajša težave z astmo, pečena ali kuhana kutina pa je priporočljiva za anemične posameznike in osebe z vneto želodčno sluznico. Pomaga tudi pri močnih menstruacijah.

Priprava soka iz kutine

Operite in naribajte kilogram kutin. Skozi gazo iz naribanih iztisnite sok. Popijte takoj, saj hitro oksidira. Najbolje ga je piti pred obrokom.

Čaj iz kutin

Žlico semen prelijte z decilitrom in pol vrele vode, počakajte od pet do deset minut, precedite in popijte.