Veste, kaj vse zmore česen?

Česen sladokusce navdušuje z aromo. Dodan jedem ne zagotavlja le posebnega okusa, ampak je tudi izjemno zdrav. Kako vse dejansko vpliva na zdravje?

Bogat je s hranljivimi snovmi

Česen vsebuje neverjetno količino hranljivih snovi. V malih, belih strokih se skrivajo elementi, kot so mangan, vitamin B6, cink, žveplo, železo, vitamin C, kalcij, kalij, magnezij, mangan, in še bi lahko naštevali.

Manjša tveganje za bolezni srca

Več raziskav je pokazalo, da igra česen pomembno vlogo v zaščiti pred boleznimi srca in ožilja. Tako manjša tveganje za srčno in možgansko kap, uravnava krvni tlak ter količino holesterola v krvi.

V njem je zastopan alicin, snov, ki z vidika zdravja srca igra pomembno varovalno vlogo in se sprošča med sekljanjem. Kadar ga nasekljanega dodajate jedem, je treba počakati vsaj deset minut.

Varuje pred prostimi radikali

Česen varuje pred telesnimi vnetji in tako manjša tveganje za številne kronične bolezni, saj je zaradi svoje izjemne sestave močan antioksidant. Vsebuje namreč veliko antioksidantov, kot so polifenoli in flavonoidi. Ti celice varujejo pred prostimi radikali in tako manjšajo tveganje za bolezni, kot so rakava obolenja, artritis, sladkorna bolezen, alzheimerjeva bolezen in podobne.

Krepi odpornost

Še zadnji, a nezanemarljiv vpliv česna na zdravje je krepitev odpornosti. Za ta učinek so najzaslužnejše v njem prisotne žveplove spojine, ki okrepijo funkcije imunskega sistema, spodbujajo nastajanje belih krvnih telesc in blažijo simptomi gripe, prehlada ali drugih virusnih okužb.