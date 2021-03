Koprive še zdaleč niso zgolj nadležen in trdovraten plevel, temveč so zelo zdrave rastline. Vsebujejo namreč skrivajo številne vitamine in elemente, med drugim kalcij, fosfor, železo, vitamine C, K, B2 in B5, ki ima pomembno vlogo v številnih presnovnih funkcijah. Vse to so razlogi, da pripravki iz njih koristijo odpornosti in zdravju na sploh. Številni učinki Listi koprive med drugim blažijo revmatične bolečine in lajšajo gibanje, delujejo kot diuretik, leta 1999 v Nemčiji izvedena študija pa je dokazala, da delujejo protivnetno, pozitivno vplivajo na prebavo in na raven sladkorja v krvi. Zaradi železa so priporočljivi za vse, ki jih muči slabokrvnost. Pri zunanji uporabi pripravki iz koprive pomagajo pri zdravljenju ekcemov, mozoljev in prhljaja. Nabiranje kopriv V prehrani so najbolj dobrodošli listki mladih kopriv, nabrani od februarja do maja. Najprimernejše je nabirati njihove vršičke s štirimi do šestimi listi, katerih stebla so mehka. Uporabna je tudi suha ali sveža korenina, ki se nabira jeseni ali poleti. Recept za čaj Potrebujete: dve žlički listkov koprive in 250 mililitrov vode. Posušene ali sveže listke prelijte z vrelo vodo, počakajte 10 minut in precedite. Skodelica napitka je primerna za vse, ki se spopadajo z revmatičnimi bolečinami, kronično ali spomladansko utrujenostjo, pomanjkanjem teka ali slabokrvnostjo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: