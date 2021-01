Kaj vse zmore brstični ohrovt

Brstični ohrovt je na voljo praktično vse leto, zlasti pozimi, ko je hrana z vitamini in minerali bolj skopa, pa je nepogrešljiv zaveznik zdravja in dobrega počutja. Kaj vse zmore? Krepi odpornost Študije so pokazale, da so celice oseb, ki vsak dan jedo brstični ohrovt, 30 odstotkov odpornejše na negativne vplive iz okolja in se lažje branijo tudi pred napadi virusov in zdravju neprijaznih bakteriji. Odličen vir vitamina K V samo stotih gramih brstičnega ohrovta je 137 odstotkov dnevno priporočene količine vitamina K. Ta je pomemben za dobro presnovo, za močne in zdrave kosti ter za pravilno zgoščevanje krvi. Bogastvo vitamina C Brstični ohrovt vsebuje več vitamina C kot druge poljščine iz njegove družine. Vitamin C skrbi za močno odpornost, premore antioksidativno moč ter spodbuja nastajanje kolagena v telesu. Protivnetno delovanje Zaradi v njem zastopanih antioksidantov blaži učinke prostih radikalov in varuje pred telesnimi vnetji ter z njimi povezanimi kroničnimi boleznimi. Naravno čiščenje telesa Snovi v brstičnem ohrovtu spodbujajo izločanje strupenih snovi iz organizma in varujejo želodčno sluznico. Uravnava količino sladkorja v krvi Zahvaljujoč antioksidantom in vlakninam ima ta zelenjava pozitiven učinek na količino sladkorja v krvi in tako varuje pred sladkorno boleznijo tipa dve, hkrati skrbi tudi zdravje srca, saj pozitivno vpliva na količino krvnih maščob.

Komentarji: