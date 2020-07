Kaj storiti, ko peče zgaga

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če imate težave, se je citrusom najbolje izogibati. FOTO: Jenifoto/Getty Images

Kislinski refluks

Hrana, ki škodi

Zgaga nastane, ko želodčna vsebina zaide nazaj v požiralnik.

Ena pogostejših želodčnih težav je zgaga. To je pekoč občutek v zgornjem delu trebuha in bolečina za prsnico. V javnosti je zelo razširjen izraz, da zgaga peče. Nastane, ko želodčna vsebina zaide nazaj v požiralnik. Pri zdravih ljudeh se to zgodi večkrat na dan, vendar jo požiralnik s svojimi obrambnimi mehanizmi odstrani.Če pa se ti obrambni mehanizmi poškodujejo, najpogosteje zaradi nepravilnega delovanja spodnje krožne mišice, t. i. zapiralke požiralnika, ki zapira pot med želodcem in požiralnikom, pa se želodčna kislina čezmerno zateka v požiralnik in povzroča pekoč občutek, tudi spahovanje, sili nas lahko bruhanje. Znaki se lahko kažejo kot topa bolečina v prsnem košu, oteženo požiranje oziroma bolečina pri požiranju.Kot pravijo zdravniki, na to, da imamo v želodcu preveč kisline, ki nekontrolirano zateka nazaj v požiralnik, kažejo pekoč občutek v grlu, draženje na kašelj, tudi hripavost. Da imamo težave s preveč želodčne kisline, lahko opazijo tudi zobozdravniki, saj je poškodovana zobna sklenina.Kot posledica tega čezmernega zatekanja želodčne kisline v požiralnik oziroma zgage se pogosto pojavi gastroezofagalna refluksna bolezen (GERB), ki se imenuje tudi kislinski refluks. Ker večletno zatekanje kisline navzgor lahko privede do resnih zapletov, kot so razjede na sluznici požiralnika, krvavitve in zožitve požiralnika, zdravniki svetujejo, da ob takšnih težavah poiščemo strokovno pomoč.Za zdravljenje GERB se najpogosteje uporabljajo različna zdravila, ki zmanjšajo izločanje želodčne kisline ali jo nevtralizirajo. Po navadi so to antacidi, ki nevtralizirajo že izločeno kislino, kupimo pa jih lahko tudi v lekarni brez recepta. Treba je vedeti, da je njihov učinek prehoden in traja le par ur, zato jih je treba jemati pogosteje, uspešni pa so le pri blagih oblikah bolezni.Če se ta slabša in gre za hujšo obliko, pa so učinkovita zdravila t. i. blokatorji H2, ki zavirajo izločanje kisline v želodcu, dobimo pa jih le na zdravniški recept. Obisk zdravnika je nujen, ko imamo bolečino, ki ne popušča, kadar bruhamo krvavo, kadar je blato črno in tudi ko nepojasnjeno hujšamo.Podatki kažejo, da ima kar sedem odstotkov ljudi vsakodnevne težave s preveč želodčne kisline in refluksom, od 20 do 40 odstotkov pa ima te težave enkrat na teden ali najmanj enkrat na mesec. Ker lahko z ustreznimi živili precej omilimo simptome oziroma sprožilce zgage, je treba poskrbeti za zdravo in uravnoteženo prehrano.Na našem krožniku naj bo vsak dan dovolj zelenjave, sadja, različnih vrst kaše in izdelkov iz polnovrednih žit. Tako bomo zaužili dovolj vitaminov in mineralov in zlasti dovolj vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo, pa tudi v našem želodcu ne bo preveč kisline. Izogibati se moramo maščobam in ocvrti ter mastni hrani, začimbam, tudi čebuli in česnu, čokoladi, orehom, kavi, alkoholu. Tudi citrusi in iz njih pripravljeni sokovi in paradižnik ter jedi iz njega lahko stanje poslabšajo, zato se jim je najbolje izogibati.Poleg uravnoteženih živil na krožniku je pomembno, da pri jedi ne hitimo, da vsaj tri ali štiri ure po obroku ne ležimo in ne uživamo nekaterih zdravil, ki zgago povzročajo.