Kaj storiti, ko imate suhe oči, so pordele, pečejo ali celo srbijo

Sindrom suhega očesa (SSO) ali keratoconjunctivitis sicca je vnetno obolenje očesne površine, ki jo povzročajo številni dejavniki in se najpogosteje pojavlja pri starejši populaciji in ženskah. Kaže se s simptomi neugodja, motnjami vida, občutkom peska v očeh, pekočimi, srbečimi in pordelimi očmi, lahko pa tudi refleksnim solzenjem.

