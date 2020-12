Kaj storiti, da se srček ne ustavi?

Zdravnica Simona Korenčan si prizadeva, da bi o osnovah oživljanja in prve pomoči izobrazili čim več ljudi. FOTO: Ringaraja.net

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pripravljeni moramo biti tudi na poškodbe. FOTO: Sandsun/Getty Images

Od glave do pet

Kaj pride najbolj prav?

Vsakemu pride prav, da zna otroka ali starejšega namestiti v stabilni bočni položaj za nezavestnega, predvsem pa bi moral vedeti, kdaj je ta položaj potreben, pravi zdravnica Simona Korenčan. »Če oseba diha normalno, jo lahko damo v bočni položaj. To ugotovimo tako, da zvrnemo glavo nazaj, tako odpremo dihalno pot in preverimo, ali diha. Če ne diha, potrebuje temeljne postopke oživljanja. Otroku in utopljencu damo vedno prvih pet začetnih vpihov, preden začnemo stiske prsnega koša in umetne vpihe v razmerju 30:2.«

Najmlajšim lahko pomagamo in jim morda celo rešimo življenje le z ustreznim znanjem in natančnim poznavanjem postopkov, namenjenih prav njim.

Na pobudo Pediatričnega oddelka UKC Ljubljana ter ob podpori Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je pod taktirko družinskega spletnega portala Ringaraja.net pred devetimi leti zaživel tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja otrok. Po mnenju Evropskega združenja za pediatrijo gre za pionirski projekt v Evropski uniji.Do izbruha novega koronavirusa je potekal v učilnicah; ekipa zdravstvenih strokovnjakov je usposobila več kot 7500 vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev v več kot sto slovenskih vrtcih in šolah. Ker je zaradi znanih ukrepov njegovo izvajanje oteženo (praktični preizkus se opravlja na lutki, v katero vsi vpihujejo zrak, pri čemer nastaja aerosol, ki se lovi v umetnih pljučih lutke), so pripravili spletno različico. Snemanje je potekalo več mesecev, v veliko pomoč so jim bile izkušnje s tečajev v živo, sodelovali pa so vodilni strokovnjaki s področja zdravja otrok. Plačljiv spletni tečaj Najsrčekbije (najsrcekbije.si/tecaj) je zdaj namenjen vsem, ne le tistim, ki se poklicno ukvarjajo z varstvom in vzgojo otrok, torej tudi staršem, babicam in dedkom itd.Zakaj je pametno usvojiti postopke prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja dojenčkov in otrok? Ker se nekoliko razlikujejo od tovrstnih postopkov, namenjenih odraslim; uporaba defibrilatorja in izvajanje začetnih petih umetnih vpihov se recimo razlikujeta pri otroku in odraslem. Najmlajšim lahko pomagamo in jim morda celo rešimo življenje le z ustreznim znanjem in natančnim poznavanjem postopkov, namenjenim prav njim.Tečaj obsega 22 sklopov oziroma 60 lekcij in zajema celotno prvo pomoč (temeljni postopki oživljanja, uporaba defibrilatorja, poškodbe glave, očesa, opekline, vročinski krči, zastrupitve in druge najpogostejše zdravstvene težave in situacije pri otrocih). Avtorica tečaja je, dr. med., ki pravi: »Vsi imamo otroke, svojce in prijatelje, za katere si želimo, da bi jim, če bi to potrebovali, ljudje priskočili na pomoč in ne bi pogledali stran. Zato si prizadevam, da bi izobrazili čim več ljudi o osnovah oživljanja in prve pomoči.«In katere so najpogostejše poškodbe in zdravstvene težave, ko je treba dojenčku ali otroku takoj priskočiti na pomoč? Otroci spoznavajo svet prek dajanja predmetov v usta, tujek pa pogosto zaide v dihalne poti. Ob tem se lahko začnejo dušiti, zato je pomembno, da znajo starši odreagirati. Ta scenarij je eden od najpogostejših, pojasnjuje zdravnica. »Pomagajo mu lahko s spodbujanjem kašlja, dokler je ta učinkovit, če se stanje poslabša, lahko izvajajo heimlichov prijem, pri dojenčkih pa izvajamo stise prsnega koša in ne heimlichovega prijema. Če se stanje še poslabša in otrok omedli, uporabimo temeljne postopke oživljanja. To je težko razložiti v besedah, zato smo pripravili tečaj, v katerem vse postopke nazorno prikažemo in razložimo.«Otroci se zaradi radovednosti pogosto znajdejo v situacijah, ki so zanje lahko nevarne, zato moramo biti pripravljeni tudi na poškodbe. Potem vemo, da bomo znali svojemu otroku pomagati. Tako lahko ostanemo zbrani in ne delamo nepotrebnih napak, dodaja zdravnica, ki koristne vsebine objavlja tudi na instagramu na profilih fresh­_mamii in skrbenstars.si.