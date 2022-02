Kaj sporoča jezik

Kaj se dogaja v našem telesu in v kakšnem stanju je, lahko razberemo tudi z jezika. Je rdeč, čist in svetleč ali grob, so na njem razpoke, odtisi zob, je modrikast, rjav, rumeno zelen ali bel? Je debel ali tanek, vas zaboli, ko ga iztegnete, je obložen s sluzjo? Vsi ti znaki ali vsak posebej lahko odsevajo neravnovesje nekje v telesu, uči tradicionalna kitajska medicina.

Pri vlažnih in hladnih stanjih svetujejo prehrano, bogato z ribami, rižem, svežo zelenjavo. FOTO: Nata_vkusidey/Getty Images

Na neki način je naše okno, skozi katero lahko pogledamo v notranjost telesa, pravzaprav je edini notranji organ, ki ga vidimo neposredno. Tradicionalna kitajska medicina med drugim uči, da barva, oblika in gibljivost jezika odražajo življenjsko energijo in nastajanje krvi. Vse to vpliva na človekovo zmogljivost za prebavo hrane, dihanje, izločanje toksinov in premagovanje bolezni.

Pri vsakem človeku je edinstven, zdravo telo ima zdrav jezik. Kaj to pomeni? Da je rožnato rdeč, vlažen, lahko ima tanko belo oblogo in nobenih nenavadnih znamenj. Kitajci mu pravijo jezik z dušo, saj tak ne odkriva znakov notranje vročine ali notranjega hladu.

Pomanjkanje energije

Pretirano rdeč, t. i. vroč jezik, je znak telesne notranje vročine, kar lahko kaže na okužbo ali vnetje, na primer na gnojno angino ali vnetje pljuč. Temno rdeča barva jezika lahko govori o težavi, ki je prisotna v telesu že dlje in lahko pomeni določeno pomanjkanje ali preprosto izčrpanost telesa.

Bel oziroma bled jezik je po kitajski medicini znanilec pomanjkanja energije in utrujenosti, kar lahko kaže tudi na to, da notranji organi ne delujejo optimalno. Takrat govorimo o mrzlem jeziku. Če je sive barve, se človek pogosto počuti brezvoljno. Ta pomanjkanja naj bi bila povezana z lenobnim pretakanjem krvi. Lahko pa ti znaki pomenijo tudi zgodnjo stopnjo prehlada, ko telo začne slabeti. Bel jezik naj bi bil znak zastajanja krvi, slabokrvnosti, slabega obtoka ter kopičenja sluzi in maščob.

Hladen ali vroč prehlad Med prehladom bo verjetno vaš jezik belo ali rumeno obarvan. Če je obloga bela, gre za t. i. hladen prehlad, obenem vas verjetno vse po malem boli in vam teče iz nosu. V kitajski medicini svetujejo, da se zdravimo z vročimi živili, na primer z ingverjem ali cimetom. Če je obloga rumena, gre za t. i. vroč prehlad, ki ga najpogosteje spremljata vneto in boleče grlo in povišana telesna temperatura. Takrat za zdravilo uporabimo čaj poprove mete ali kamilični čaj. Tako se bomo ohladili in preznojili.

Kitajci zdravijo t. i. vlažna in hladna stanja tako, da se človek izogiba preveč mleka, mlečnim izdelkom, bananam, arašidom, sladkorjem in omeji uživanje pšenice oz. izdelkov iz nje. Priporočljiva je prehrana, bogata z ribami, rižem, svežo zelenjavo, ki naj jo spremlja veliko počitka. Vsa t. i. vroča stanja zdravijo z izogibanjem ostri, začinjeni hrani, rdečemu mesu in alkoholu, svetujejo živila, ki hladijo, na primer solate in hladno svežo zelenjavo. Če vročino, ki jo odkrijejo pri pregledovanju jezika, pripišejo stresu, bodo posamezniku svetovali, naj upočasni ritem, se sprosti in se loti meditiranja in joge.

Črevesna sluznica

Poznavalci kitajske medicine pravijo, da se jezik razvije iz maščobe srca. Če je lep in čist, smo dobro hidrirani, če pa smo izsušeni, bo jezik mlahav in v njem ne bo življenja. Temelji zdravega življenja v tradicionalni kitajski medicini so zdrava prebavila. Jezik med drugim odseva stanje črevesne sluznice, če na njem na primer opazite razpoko, je zelo verjetno, da obstaja podobna v prebavilih.

Na neki način je naše okno, skozi katero lahko pogledamo v notranjost telesa.

V takšnih primerih svetujejo, da pH v prebavilih spremenimo v bolj kislo območje. Za uravnoteženje bioloških dogajanj, t. i. uravnotežen biološki teren, mora biti telesni pH alkalen, črevesni pa kisel. Kri in telesna tkiva morajo imeti rahlo alkalen pH, od 7 do 7,4, notranjost prebavne cevi z vsemi izločki, kot so slina, seč in blato, pa morajo biti v kislem območju.