Kaj skrivate v svoji podzavesti? Najbolj natančen osebnostni test razkrije, ali ste modrec ali divjak

Osebnostni testi lahko na zabaven in enostaven način razkrijejo marsikaj o nas. Nekatere temeljijo na vizualnem, torej na tistem, kar najprej opazimo na sliki, pri nekaterih pa moramo biti aktivni udeleženci zgodbe in podati odgovore na nekatera vprašanja. Ta je eden od slednjih. Preberite zgodbo in odgovorite čim hitreje in brez pretiranega razmišljanja.

Zgodba

Obstajata dva otoka. Na prvem živita dva človeka: eden je divjak, drugi pa civiliziran človek. Na drugem otoku je več ljudi, med njimi dekle, ki je zaljubljeno v civiliziranega moškega s prvega otoka.

Dekle si tako želi na sosednji otok, da bi spoznala svojo ljubezen. Edino osebo, ki ima čoln, vpraša, koliko bi morala plačati, da jo odpelje na otok, on pa reče, da noče denarja in da bo to storil, če se bo slekla.

Dekle se znajde v šoku. In ker ne ve, kaj storiti, se odpravi k modrecu, ki živi na njenem otoku, da ji svetuje in pomaga. Pozorno posluša njeno zgodbo, nato pa ji svetuje naslednje: »Naredi, kar ti srce pravi, otrok moj ...«

Dekle se kljub temu odloči sprejeti čolnarjev predlog, saj bo le tako spoznala ljubljenega moškega. Odpelje se na drugi otok. Ko pa prispe, se divjak, ki se je znašel na obali, ob pogledu na golo dekle popolnoma zmede in jo »napade«. V tistem trenutku pride civiliziran moški, torej ljubezen nesrečnice, in ko vidi, da občuje z divjakom, se zelo razjezi in dekletu pove, da je noče več videti in da ima mora takoj oditi.

Kaj vam pove rešitev?

Zdaj je vaša naloga, da ocenite like iz zgodbe. Na prvo mesto postavite osebo, za katero verjamete, da je najboljša od vseh, na zadnje mesto pa tisto, ki po vašem mnenju predstavlja najslabši lik v zgodbi. Torej, po kakovosti razvrstite divjaka, civiliziranega človeka, dekle, čolnarja in modreca.

Vsak lik iz te zgodbe pravzaprav predstavlja prioriteto v vašem življenju. Glede na to, kako ste jih razvrstili, razkrije, kaj vam je v življenju najpomembnejše.

Divjak predstavlja, kako pomemben je seks za vas.

Civiliziran človek predstavlja, kako pomembno je za vas mnenje drugih ljudi.

Dekle je vaša potreba po čustvenem partnerju in odnosu.

Čolnar predstavlja vašo potrebo po zaslužku.

Modrec predstavlja, v kolikšni meri se zanašate na logiko.

Kakšna je vaša rešitev, ste z njo zadovoljni ali vas je presenetila?