Kaj se zgodi z vašim telesom, ko vsak dan pijete kavo

Neverjetni igralec Hugh Jackman je nekoč dejal: »Vonj po sveže pripravljeni kavi je eden največjih izumov na svetu.« Se strinjate?

S svojim rahlo grenkim okusom in toplim odtenkom je skodelica kave vgrajena v jutranje rutine mnogih ljudi, ki jo srkajo, preden lahko sploh pomislijo, da bi počeli kaj drugega. Toda kava je veliko več kot obvezna jutranja pijača. Je polna antioksidantov in lahko nudi nekaj impresivnih koristi za zdravje.

Če ste eden izmed mnogih ljudi, ki vsak dan pijejo kavo in se sprašujete, kaj ta navada lahko naredi vašemu telesu, nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več o tej pomembni temi.

Mnogi ljubitelji kave se bodo strinjali, da je skodelica dobre kave vstopnica do sreče. FOTO: Shutterstock Delo

Odvisno od tega, kako jo postrežemo, ima kava lahko nekaj neverjetnih učinkov na zdravje. Tukaj je nekaj rezultatov, povezanih z njenim uživanjem, ki so precej impresivni.

Več energije

Kavna zrna vsebujejo kofein, naravni stimulans, ki vam lahko pomaga, da se počutite bolj polni energije. Natančneje, ta spojina stimulira osrednji živčni sistem in pomaga ljudem, da postanejo bolj živahni v svojem koraku.

Spodbuja gibljivost debelega črevesa

Dokazano je, da uživanje kave spodbuja gibljivost debelega črevesa ali gibanje v prebavnem traktu. Nekateri podatki, objavljeni v Nutrients leta 2021, kažejo, da pitje kave spodbuja željo po odvajanju blata med približno eno tretjino prebivalstva, zahvaljujoč tej stimulaciji gibljivosti debelega črevesa.

Koliko skodelic kave na dan je zdravih? V povprečju velja, da je do 3 do 4 skodelice kave na dan ali približno 400 miligramov kofeina varno za večino odraslih – in je lahko del zdrave prehrane. Vendar se individualna toleranca lahko razlikuje, potencialni vplivi na zdravje pa so lahko odvisni od različnih dejavnikov, kot so starost, obstoječa zdravstvena stanja in življenjski slog. Za osebni nasvet se vedno posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Izboljšano razpoloženje

Mnogi ljubitelji kave se bodo strinjali, da je skodelica dobre kave vstopnica do sreče. In obstajajo dejanski podatki, ki podpirajo to idejo. Študija iz leta 2019, objavljena v Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, je pokazala, da se je pri zdravih odraslih razpoloženje izboljšalo 30 minut po zaužitju kofeina. Poleg tega je pitje redne kave povzročilo večje in pomembnejše izboljšanje razpoloženja kot pitje brez kofeina.

Olivno olje v kavi je nov trend. FOTO: Gettyimages

Zmanjšano tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Kava ne prinaša le kančka kofeina. Kava vsebuje tudi številne bioaktivne polifenolne spojine, ki lahko podpirajo nekatere vidike našega zdravja, vključno z zdravjem naših možganov. Nekateri dokazi, objavljeni leta 2021 v International Journal of Molecular Sciences, kažejo, da je uživanje kave lahko povezano z zmanjšanim tveganjem za razvoj nekaterih nevrodegenerativnih stanj, kot so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen in demenca.

Manjše tveganje za srčno-žilne bolezni

Bi verjeli, da preprosto dejanje pitja kave lahko podpira zdravje vašega srca? Glede na študijo iz leta 2018, objavljeno v Journal of Agricultural and Food Chemistry, je običajno uživanje 3 do 5 skodelic kave na dan povezano s 15-odstotnim zmanjšanjem tveganja za bolezni srca in ožilja.

Mnogi jo pijejo s kančkom mleka. FOTO: Nortonrsx Getty Images, istockphoto

Boljše delovanje ščitnice

Študija iz leta 2023, objavljena v Nutrition Journal, je odkrila potencialno povezavo med zmernim vnosom kofeina in izboljšanim delovanjem ščitnice pri ljudeh s presnovnimi motnjami. Natančneje, vnos kofeina med 9,97 in 264,97 miligramov na dan je bil pozitivno povezan z zdravo ravnjo hormona, ki stimulira ščitnico.

Koliko kave je varno popiti?

»Raziskave kažejo, da zmerno uživanje kave (običajno 3 do 4 skodelice na dan) pri zdravih posameznikih ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje in lahko dejansko prinese nekaj koristi,« je povedala Elizabeth Shaw, M.S., RDN, CPT, svetovna strokovnjakinja za prehrano, avtorica in lastnica ShawSimpleSwaps.com, ki se sklicuje na recenzijo iz leta 2017, objavljeno v Planta Medica. »Vendar ne pozabite, da je prilagojena prehrana ključnega pomena in da kofein lahko vpliva na posameznike drugače. Če ste občutljivi nanj, popijte največ eno ali dve skodelici na dan,« je dodala.

Čeprav ima kava številne koristi za zdravje, bi jo morali nekateri ljudje omejiti ali se ji izogibati. To vključuje ljudi z občutljivim želodcem ali tiste, ki so nagnjeni k gastroezofagealni refluksni bolezni (GERD), saj lahko kofein spodbudi nastajanje kisline. Nosečnice, pa tudi ljudje z motnjami spanja, anksioznostjo ali pomanjkanjem železa naj omejijo vnos. Tudi če jemljete zdravila za zdravljenje motenj ščitnice, je pomembno, da omejite, ali se izogibate kavi, poroča eatingwell.com.