Kaj se zgodi v telesu, ko se sprostimo?

Zdravje in ravnovesje sta večna tema; vsi si želimo sprostitve. Ko se sprostimo, se v telesu zgodi vrsta sprememb. Kaj je sprostitveni odziv?

To je ime za to, kar se zgodi, ko je parasimpatični živčni sistem odgovoren za telesne funkcije. Ta del živčnega sistema uravnava delo organov in žlez, medtem ko ste v mirovanju. Sprostitveni odziv se začne, ko se počutite varne. Pravzaprav lahko blokira učinke odziva telesa na stres. Te spremembe so dobre za duševno in fizično zdravje.