Kaj se zgodi, če zjutraj na tešče popijete kozarec vode: sploh se ne zavedate teh sedmih neverjetno pomembnih stvari

Uživanje zadostne količine vode je ključnega pomena za dobro delovanje celotnega organizma. Malokdo pa ve, da količina popite tekočine vpliva tudi na videz las in kože. In če nimate navade popiti vode na tešče, bo od zdaj naprej to prva stvar, ki jo boste naredili, ko se boste zjutraj prebudili.

Kaj se zgodi v telesu, če takoj zjutraj spijete kozarec vode?

Iz telesa izločate škodljive snovi

Ponoči se naše telo obnavlja in razgrajuje zaužite toksine. Ko zjutraj na tešče popijemo vodo, telesu pomagamo izločiti vse škodljive snovi. Vnos vode prav tako spodbuja proizvodnjo krvnih celic in mišičnih celic.

Zažene in pospeši presnovo

Pitje vode na prazen želodec poveča porabo energije za do 24 odstotkov v naslednjih 60 minutah. In zdrav metabolizem pomeni boljše delovanje prebavnega sistema. Izredno pomembno je, da se dovolj hidrirate, saj boste tako veliko lažje izgubili odvečne kilograme. Če se spopadate z odvečno težo, zjutraj popijte mlačno vodo.

Prebavne težave se zmanjšajo

Prebavne motnje so posledica povečane kisline v želodcu. Če kislina pride v požiralnik, boste začutili neprijeten okus v ustih in pekoč občutek v prsih. Pitje vode na prazen želodec takoj, ko vstanete, razgradi kislino in prepreči zgago. Prav tako želodec tako najbolje pripravite na zajtrk.

Sijoča ​​koža brez razširjenih por

Dehidracija vodi v razširjene pore in nastanek začasnih gub na telesu. Pitje vode pa spodbuja prekrvavitev, kar izboljša videz kože.

Močni in zdravi lasje

Premalo tekočine lahko močno vpliva na rast las. Voda predstavlja četrtino teže vaših las in jih vlaži od znotraj navzven. Premalo tekočine povzroča tanke in krhke lase. Uživanje zadostne količine tekočine čez dan je pomembno za zdravje las, še bolj blagodejno pa na lase vpliva jutranje pitje vode.

Preprečevanje okužb sečil in ledvičnih kamnov

Pitje vode na tešče lahko pomaga, da preprečite ledvične kamne in okužbe sečil. Zadostna količina tekočine razgradi želodčno kislino in iz telesa odplakne toksine – oboje je lahko vzrok za prej opisani neprijetnosti.

Krepitev imunskega sistema

Z uživanjem vode na tešče pomagamo vzdrževati ravnovesje limfnega sistema. S tem procesom postanemo manj občutljivi na bolezni in patogene.