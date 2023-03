Kaj se zgodi, če si sedem dni ne umijete las: zdravnik šokiral z novimi dejstvi

Ko gre za umivanje las, ni strogih pravil: vse je odvisno od tega, kaj ustreza vam. Večina si lase umije vsak drugi ali tretji dan, kar je popolnoma primerno – in celo koristno – za določene vrste las.

Če se držite te rutine precej pogostega umivanja, se morda sprašujete, kaj se zgodi, če z umivanjem prenehate za dlje časa. Zdravnik in kozmetolog Steven Line, pravi, da ima teden dni brez umivanja las svoje prednosti in slabosti, vse pa je odvisno od vrste las in stanja lasišča.

Najprej svetuje, da poslušamo in sledimo stanju svojih las in jih umivamo po potrebi. Za nekatere pomeni to vsak dan, za druge enkrat na teden.

Imate kodre?

Če si las ne umijemo sedem dni, so prva stvar, ki jo bomo opazili, izrazito mastni lasje. Lasišče je namreč imelo več časa za proizvodnjo lastnih naravnih olj, kar ni nujno slabo, saj ta olja in sebum naredijo lase bolj zdrave in sijoče. Ker je vse odvisno od vrste las, lahko na primer takšne spremembe tistim z valovitimi ali kodrastimi lasmi izboljšajo naravno teksturo las, saj naravna olja pomagajo pri ukrotitvi in ​​definiciji kodrov. Če pa spadate med tiste, ki se jim lasje že v osnovi bolj mastijo, lahko večdnevno kopičenje olja na laseh deluje nečisto in neurejeno.

Pogosto pranje las se odsvetujem tudi tistim, ki lase izpostavljajo stresu intenzivnemu oblikovanju ali visokim temperaturam. Lase bomo tako samo še bolj poškodovali, saj jim bomo odvzeli naravna olja, zaradi česar bodo bolj nagnjeni k lomljenju.

Če se odločite za daljše obdobje neumivanja las, se odsvetuje uporaba izdelkov za oblikovanje pričesk, kot so geli, pene ali razpršila, saj bodo ti lase samo še dodatno otežili in jim vzeli življenje. V tem primeru uporabljajte le tiste izdelke, ki so posebej zasnovani za uporabo med pranji, kot je npr. suhi šampon.

Za večino ljudi bo sedem dni brez umivanja las pomenilo neprijetne stranske učinke v obliki luščenja kože lasišča, srbečice, draženja, različnih glivic in bakterij na laseh. Vse to je lahko zelo neprijetno, vse skupaj pa lahko spremljajo še neprijetni vonj in izpadanje las, zaključuje Line.