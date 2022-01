Kaj se zgodi, če preveč spite

Da je premalo spanca zdravju neprijazno in škodljivo, že veste. Kaj pa, da tudi preveč ni dobro spati? Kaj se zgodi v tem primeru?

Stalno je prisotna izčrpanost

Morda se sliši neobičajno, a če boste vsako noč spali deset ur ali več, ne boste vstajali sveži in sporočiti. Nasprotno, ves dan boste utrujeni, izčrpani in koncentracija bo slaba. Vsekakor je torej dobro slediti priporočilu, da bi na noč morali spati od sedem do devet ur.

Pogostejši bo glavobol

Običajen znak preveč spanja je pogost glavobol. Tveganje zanj se še poveča pri osebah, ki ponoči smrčijo oziroma jih muči spalna apneja.

Poslabšale se bodo kronične bolezni

Preveč spanja okrepi simptome nekaterih kroničnih bolezni, med drugim depresijo in kronične bolečine.

Razdražljivi boste

Predvsem zaradi dejstva, ker si boste očitali, da ste preveč spali in niste dobro izkoristili dneva.

Hitreje se boste starali

Ne zgolj telo in obraz, temveč se bodo zaradi preveč spanca hitreje starali tudi možgani. Preveč spanja slabo vpliva na koncentracijo, hkrati se zaradi tega upočasni presnova, kar lahko vodi v povečanje telesne teže.