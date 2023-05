Kaj se v telesu zgodi, ko popijete kavo

Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja v telesu potem, ko popijete skodelico kave? Ta na organizem učinkuje približno šest ur, to pa so posledice od minute do minute.

Prvih deset minut

Kofein pride v kri, se razširi po celem telesu in povzroči porast krvnega tlaka in števila utripov srca.

Dvajset minut po zaužitju

Kofein nevtralizira utrujenost. Poviša se raven dopamina, kar prinaša občutke ugodja.

Pol ure po zaužitju

Nadledvična žleza začne delovati hitreje in izloča več hormonov. V tem času se zenice nekoliko razširijo in vid postane ostrejši.

Po 40. minutah

Telo začne tvoriti več serotonina, izboljšata se koordinacija in mišična moč.

Po štirih urah

Pospeši se presnova, energija se porablja hitreje, telo začne pospešeno razgrajevati nakopičene maščobe.

Šest ur po zaužitju

Kava je prišla skozi prebavni sistem in najbrž se pojavi potreb po mokrenju. Iz telesa se tako izloči približno polovica kofeina, ki ste ga s skodelico kave vnesli v telo.