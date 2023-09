Ni naključje, da je dan, posvečen ozaveščanju na temo alkohola in nosečnosti, prav 9. september – datum simbolizira devet mesecev nosečnosti in s tem izpostavlja, da je pitje alkohola za nerojenega otroka tvegano od začetka do konca nosečnosti.

Varnega uživanja ni

Uradno stališče ginekologov in porodničarjev v Sloveniji in drugod je, da ni varne količine alkohola, ki bi jo nosečnica lahko zaužila, prav tako ni varnega obdobja za uživanje alkoholnih pijač v nosečnosti. Kljub temu nosečnici, ki je zaužila alkohol, še preden je vedela, da je noseča, torej v prvih dveh tednih po oploditvi, večinoma ni treba biti v skrbeh: pitje v tem obdobju v večini primerov naj ne bi imelo negativnega učinka na zigoto in nastajajočo blastocisto (predzarodek). Vendar pa vsak dodatni teden izpostavljenosti alkoholu v prvem trimesečju poveča tveganje za spontani splav in fetalni alkoholni sindrom in včasih ženska ne ve natančno, kdaj je zanosila, zato, če otroka načrtujete, alkohol opustite že pred spočetjem.

Pitje prva dva tedna po spočetju naj ne bi bilo nujno nevarno. FOTO: Viewapart, Getty Images

Nekatere ženske med nosečnostjo vendarle popijejo kak kozarček piva ali vina, ki vsebujeta manjše količine alkohola kot žgane pijače, ali pa se odločijo za napitke, ki so mešanica piva in limonade. Strokovnjaki poudarjajo, da je tudi majhna količina alkohola v nosečnosti lahko škodljiva, in priporočajo, da se mu nosečnice popolnoma izogibajo. Morda bo vse v redu, če boste med nosečnostjo popili kozarček penine na rojstnem dnevu, a vprašati se je treba, kaj če ne bo. Ste pripravljeni nositi odgovornost za trajne in nepopravljive posledice, ki jih bo moral otrok zaradi vas nositi vse življenje?

Če otroka načrtujete, alkohol opustite še pred spočetjem.

Zastoj v rasti, nenormalne poteze

Kaj se lahko zgodi, če nosečnica uživa alkohol? Uživanje alkohola v prvem trimesečju lahko povzroči spontani splav ali odmrtje ploda v poznejših mesecih. Zarodek ali nerojeni otrok zaradi alkohola, ki ga zaužije mati, težje pride do hranilnih snovi in kisika, ki jih potrebuje za zdrav razvoj. Uživanje alkohola med nosečnostjo povzroči spekter vseživljenjskih fizičnih, vedenjskih in intelektualnih prizadetosti, ki jim s skupnim imenom rečemo fetalni alkoholni sindrom.

Zarodek ima lahko vseživljenjske posledice zaradi maminega pitja. FOTO: Janulla, Getty Images

Spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD) med drugim obsega nenormalne obrazne poteze (ena od značilnih je odsotnost vdolbine med nosom in ustnicami), majhna glava, zastoj v rasti (pred rojstvom in po njem), nizka porodna teža, hiperaktivnost, motnje pozornosti, slab spomin, nizek IQ, težave s srcem, ledvicami ali kostmi. Nenormalne obrazne poteze nastanejo ob uživanju alkohola v prvem trimesečju, težave z rastjo in prizadetostjo osrednjega živčevja (npr. nizka porodna teža, vedenjske težave) pa se zaradi uživanja alkohola lahko pojavijo kadar koli med nosečnostjo. Po izsledkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje mnogi otroci, katerih matere so med nosečnostjo uživale alkohol, dostikrat potrebujejo nenehno zdravstveno in dodatno učno pomoč.

FASD lahko 100-odstotno zanesljivo preprečimo, če se ženska pitju alkohola med nosečnostjo odreče, najbolje je, da se mu odreče že med načrtovanjem nosečnosti.